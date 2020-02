Fallece la primera persona por coronavirus en EE UU y Trump asegura que hay 22 contagios

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: AP

29-02-20.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado 29 de febrero que hay 22 personas en el país que tienen el coronavirus y que es probable que la cifra aumente.



Aseguró que está analizando imponer restricciones al ingreso de personas en la frontera sur con México.



Trump dijo también a periodistas en la Casa Blanca que la primera muerte en Estados Unidos por el virus respiratorio, que es similar a la gripe, fue un paciente de unos cincuenta años en el estado de Washington.



Insitó que su país está "preparado" para enfrentar al coronavirus.



Una persona enferma de COVID-19 murió en el estado de Washington, informaron el sábado los funcionarios de salud estatales, con lo que se registró la primera muerte reportada en Estados Unidos por el nuevo coronavirus.



“Es un día triste en nuestro estado al enterarnos que un washingtoniano murió por Covid-19. Nuestros corazones van para su familia y amigos”, dijo en un comunicado el gobernador del estado, Jay Inslee.



Los funcionarios estatales emitieron un breve comunicado de prensa anunciando la muerte, pero no dieron detalles y anunciaron una conferencia de prensa. Un portavoz del Centro Médico EvergreenHealth, Kayse Dahl, dijo que la persona murió en el centro, pero no dio detalles.



Los funcionarios de salud del estado y del condado de King agregaron en el texto que “se han identificado más personas con la infección, una de las cuales murió”. No dijeron cuántos casos nuevos hay.



El número de casos por el nuevo coronavirus en Estados Unidos se considera pequeño. En todo el mundo, el número de personas enfermas por el virus rondaba el viernes alrededor de 83.000, y había más de 2.800 muertes, la mayoría de ellas en China.



Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 60 personas están infectadas con el virus en Estados Unidos, en su mayoría pasajeros del crucero Diamond Princess.