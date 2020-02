Expertos: Coronavirus reaparece en pacientes dados de alta y pone en duda esfuerzos de contención

Una vista general del edificio A3 del Centro Clínico Público de Shanghai, donde los pacientes con coronavirus están en cuarentena, en Shanghai, China Credito: Reuters

28-02-20.-Un número creciente de pacientes con coronavirus dados de alta en China y en otros lugares están dando positivo después de recuperarse, a veces semanas después de que se les permitió salir del hospital, lo que podría dificultar la erradicación de la epidemia.



El miércoles, el gobierno de la prefectura de Osaka en Japón dijo que una mujer que trabajaba como guía de autobús turístico había dado positivo por coronavirus por segunda vez. Esto siguió a los informes en China de que los pacientes dados de alta en todo el país estaban dando positivo después de su alta del hospital.



Un funcionario de la Comisión Nacional de Salud de China dijo el viernes que no se ha encontrado que tales pacientes sean infecciosos.



Los expertos dicen que hay varias formas en que los pacientes dados de alta podrían enfermarse nuevamente con el virus. Es posible que los pacientes convalecientes no acumulen suficientes anticuerpos para desarrollar inmunidad al SARS-CoV-2 y se infecten nuevamente. El virus también podría ser "bifásico", lo que significa que permanece latente antes de crear nuevos síntomas.



Pero algunos de los primeros casos de "reinfección" en China se han atribuido a discrepancias en las pruebas.



El 21 de febrero, un paciente dado de alta en la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China, fue readmitido 10 días después del alta cuando una prueba de seguimiento dio positivo.



Lei Xuezhong, subdirector del centro de enfermedades infecciosas del Hospital de China Occidental, dijo a People's Daily que los hospitales estaban analizando muestras de nariz y garganta al decidir si los pacientes deberían ser dados de alta, pero nuevas pruebas estaban encontrando el virus en el tracto respiratorio inferior.



Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia de Gran Bretaña que ha estado siguiendo de cerca el brote, dijo a Reuters que aunque la paciente en Osaka podría haber recaído, también es posible que el virus aún se esté liberando en su sistema desde el inicio infección, y ella no fue examinada adecuadamente antes de ser dada de alta.



La mujer dio positivo por primera vez a fines de enero y fue dada de alta del hospital el 1 de febrero, lo que llevó a algunos expertos a especular que era bifásica, como el ántrax.



Un estudio del Journal of the American Medical Association de cuatro personal médico infectado tratado en Wuhan, el epicentro de la epidemia, dijo que era probable que algunos pacientes recuperados siguieran siendo portadores incluso después de cumplir con los criterios de alta.



En China, por ejemplo, los pacientes deben dar negativo, no mostrar síntomas y no tener anormalidades en los rayos X antes de ser dados de alta.



Allen Cheng, profesor de epidemiología de enfermedades infecciosas en la Universidad de Monash en Melbourne, dijo que no estaba claro si los pacientes fueron reinfectados o habían permanecido "persistentemente positivos" después de que desaparecieron sus síntomas. Pero dijo que los detalles del caso de Japón sugirieron que el paciente había sido reinfectado.



Song Tie, subdirector del centro local de control de enfermedades en la provincia de Guangdong, en el sur de China, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que hasta el 14% de los pacientes dados de alta en la provincia dieron positivo nuevamente y habían regresado a los hospitales para observación.



Dijo que una buena señal es que ninguno de esos pacientes parece haber infectado a nadie más.



"Desde este entendimiento ... después de que alguien haya sido infectado por este tipo de virus, producirá anticuerpos, y después de que se produzcan estos anticuerpos, no será contagioso", dijo.



Normalmente, los pacientes convalecientes desarrollarán anticuerpos específicos que los harán inmunes al virus que los infectó, pero la reinfección no es imposible, dijo Adam Kamradt-Scott, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Sydney.



"Sin embargo, en la mayoría de los casos, debido a que su cuerpo ha desarrollado una respuesta inmune a la primera infección, la segunda infección suele ser menos grave", dijo Kamradt-Scott.



Otros expertos también han planteado la posibilidad de una "mejora dependiente de anticuerpos", lo que significa que la exposición a los virus puede hacer que los pacientes tengan un mayor riesgo de infecciones adicionales y síntomas peores.



Hasta el momento, China ha dado de alta a 36.117 pacientes, según datos de la Comisión Nacional de Salud publicados el viernes, lo que representa casi el 46% del total de casos en China continental. Si la tasa de reinfección del 14% es precisa y se mantiene constante, podría presentar un mayor riesgo para la salud.



"Diría que se trata menos de si es posible que se produzca una reinfección que con qué frecuencia", dijo Cheng.









Esta nota ha sido leída aproximadamente 415 veces.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://www.reuters.com/article/us-china-health-reinfection-explainer/explainer-coronavirus-reappears-in-discharged-patients-raising-questions-in-containment-fight-idUSKCN20M124)