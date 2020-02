Comando "Apruebo Chile Digno" despliega por el país campaña por nueva Constitución

Credito: Crónica Digital

28.02.20 - En el contexto del período de propaganda electoral previa al Plebiscito Constituyente que se desarrollará el 26 de abril, el Comando Chile Digno ha iniciado su despliegue territorial por todo el país con el propósito de convocar a optar por el Apruebo a una Nueva Constitución, que reemplace la actual Carta Fundamental impuesta en dictadura, y optar para su elaboración por una Convención Constitucional que sea electa en su totalidad por la ciudadanía.



El Comando está integrado por movimientos sociales y por las colectividades políticas que no suscribieron el llamado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”: por una parte, quienes integran la coalición Unidad por el Cambio (los Partidos Progresista, Comunista y Federación Regionalista Verde Social), y fuerzas que formaron parte del Frente Amplio (los Partido Humanista e Igualdad, la Izquierda Libertaria, el Movimiento Democrático Popular – Socialistas Allendistas y el Partido Pirata).



La campaña se inició esta semana con un evento en la Plaza de Armas, cuya vocería estuvo íntegramente a cargo de mujeres. Natalia Contreras, concejala del Partido Progresista por la comuna de Santiago, manifestó que “comenzó la cuenta regresiva y todo lo que viene sucediendo desde hace meses se ha transformado en un cambio que se puede materializar en dos meses más. Llegó el momento de hacerlo en las urnas”. Añadió que “tenemos dos meses para organizarnos y para hacer que esta lucha de años valga la pena, por lo que el llamado es a la unidad y no a la separación, el llamado es a la unidad de la izquierda”.



Por su parte, Natalia Cuevas, concejala de Recoleta y encargada de mujeres del PC, sostuvo: “Estamos a dos meses del plebiscito constitucional que el pueblo empujó en las calles, para que llegáramos a este momento tan importante en la historia del país. Este comando agrupa diversas expresiones partidarias, sociales, regionales; una diversidad que se une por un fin mayor: lograr una nueva Constitución para Chile”.



Valentina Miranda, vocera de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CONES), destacó que “este movimiento lo empezamos los estudiantes secundarios saltando un torniquete y ahora lo termina el pueblo organizado, en la calle y con este plebiscito histórico que da un paso histórico hacia el cambio”.



La presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, señaló que “como Comando 26 de abril, las y los trabajadores señalamos que mientras no pongamos el valor del trabajo en el centro de la sociedad, no vamos a generar esa justicia social que tanto anhelamos; por eso invitamos a todas las y los trabajadores de Chile a ser parte de este proceso constituyente”.



Uno de los rasgos de identidad del comando es que su campaña sostiene que han apoyado y seguirán apoyando el movimiento ciudadano y las manifestaciones sociales que se vienen desarrollando desde el 18 de octubre de 2019, cuyas demandas se proponen dar expresión y visibilidad en la franja de televisión, que estará a cargo del connotado cineasta Hernán Caffiero, ganador de un Emmy con “Una historia necesaria”, y que contará con la asesoría del cineasta Marco Enríquez–Ominami, ex candidato presidencial.



Camilo Lagos, presidente del Partido Progresista, declara que “una de las particularidades de este comando es que está y estará en las calles y en las urnas, es decir, no le da la espalda ni criminaliza el movimiento social, al revés, está con la ciudadanía”. Agrega que “vamos a marchar el 8 de marzo; vamos a estar este viernes, como siempre, en la Plaza de la Dignidad y en cada uno de los lugares donde exista convocatoria ciudadana, porque el Comando Chile Digno está compuesto por partidos y fuerzas sociales que han sido parte de la lucha y que seguirán siendo parte de la movilización”.



“Queremos explicar a la gente que hay dos opciones: votar Rechazo y dar un ‘cheque en blanco’ a la elite política, diciéndoles que seguimos creyendo que van a hacer algún cambio, o apostamos por nuevos rostros, nuevos y diversos liderazgos ciudadanos, que puedan elaborar una nueva Constitución para terminar con la actual que ha sido la piedra de tope para cualquier reforma social importante durante los últimos 30 años, lo que pasa por votar Apruebo y Convención Constitucional” explicó Lagos.



En este escenario, fueron enfáticos a la hora de referirse a la necesidad de que la nueva Carta Magna sea construida en su totalidad por el pueblo. Guillermo Teillier, presidente del PC señaló al respecto que, “sin arrogarnos la representación total del pueblo, creemos que estamos en condiciones y en capacidad de llevar adelante la lucha por esos objetivos, y por eso nos vamos a jugar en las calles en estos días. Vamos a ir a las estaciones de Metro, a los paraderos de micros, a las ferias libres, a todas partes; iremos casa a casa llevando nuestros planteamientos de que hay que cambiar la Constitución, hay que votar Apruebo y por la Convención Constitucional que sea 100% electa por el pueblo”.

