(VIDEO) Argentina: Confirman que no hay casos de coronavirus

26.02.20 - Tras conocerse un caso de coronavirus en Brasil, el gobierno argentino inició protocolos de actuación en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que no se registró ninguna infección en Argentina.Este miércoles Brasil detectó el primer caso de coronavirus en el país, proveniente de un vuelo de Italia. Frente a esta situación, las autoridades sanitarias argentinas transmitieron calma a la población y aseguraron que se están cumpliendo “rigurosamente” los protocolos por la llegada de pasajeros internacionales.“Desde que se emitió la alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estamos reforzando los planes de contingencia, en especial en el aeropuerto de Ezeiza por el volumen de gente que entra”, precisó la directora nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Claudia Madies, junto al ministro de Salud.Por su parte, González García ratificó que “no hay casos de coronavirus en el país” y pidió “no generar pánico colectivo”. “En China están decreciendo los números de casos y está todo el sistema científico del mundo buscando una vacuna”, aseveró.“El sarampión y el dengue son más importante que el coronavirus”El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, advirtió en diálogo con Radio 10 que si bien el virus que se convirtió en pandemia global no puede pasar desapercibido, en Argentina existe “un caso de sarampión y un posible brote de dengue”.“Hay que estar alerta y preparar todos los dispositivos por si tenemos casos de coronavirus en Argentina. Pero hoy tenemos un caso de sarampión y un posible brote de dengue. No hay que bajar la puntería en estas cosas que para Argentina, en este caso, son más importantes que el coronavirus”, manifestó.