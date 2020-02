(VIDEO) EEUU: Un policía arresta a una niña de 6 años en una escuela pública de Florida

26-02-20.-Un video difundido por la familia de una niña muestra a una menor de 6 años llorando y suplicándole a los policías que no la arresten, mientras uno de los agentes usa bridas plásticas para atarle las muñecas a la menor, en una escuela pública.El video, tomado de la cámara portátil de uno de los policías, fue compartido a varios medios de comunicación por la familia de la pequeña, Kaia Rolle.El arresto ocurrió en septiembre, luego de que la niña presuntamente golpeó y pateó a empleados en su escuela chárter en Orlando.“¿Para qué son esas?” se ve a la niña preguntar en el video, señalando los cinchos usados por el agente para maniatarla. “Son para ti”, responde el agente Dennis Turner, mientras otro policía los aprieta alrededor de sus muñecas y la niña empieza a llorar.Turner fue despedido poco después del arresto.El jefe de la Policía de Orlando, Orlando Rolon, explicó que Turner desacató las arreglas al arrestar a un menor de 12 años sin la aprobación de un supervisor.En el video también se observa a la niña pidiendo ayuda y diciendo que no quiere que la metan a una patrulla policial y al segundo policía, que no ha sido identificado, respondiéndole que tiene que hacerlo.Después se observa al policía subiendo a la niña en el asiento trasero de la patrulla y colocándole el cinturón de seguridad.Las autoridades revelaron que Turner también arrestó a un niño de 6 años en otra escuela el mismo día que arrestó a Kaia, pero que los directores de la escuela interrumpieron el arresto antes de que el proceso concluyera.La fiscal estatal, Aramis Ayala, anunció en septiembre que los cargos de agresión contra ambos menores serán desestimados.