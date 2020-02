(VIDEO) España: Cuatro nuevos positivos por coronavirus dos hombres en Madrid y Castellón y dos mujeres en Barcelona y Tenerife

25.02.20 - Los positivos por el coronavirus COVID-19 en España han ascendido a siete tras confirmarse este martes los casos de un joven de 24 años en Madrid, un hombre que ha acudido al hospital La Plana en Villarreal (Castellón), una mujer de 36 años en Barcelona que recientemente había viajado a Italia y la esposa del médico italiano que este lunes dio positivo en el sur de Tenerife, que también se encuentra ingresado. Los dos casos restantes, un ciudadano alemán que fue ingresado en La Gomera y un británico en Mallorca, ya han sido dados de alta.En estos momentos, las cuatro personas infectadas se encuentran aisladas y están pendientes del segundo análisis que debe realizar el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Asimismo, hay varias comunidades autónomas que han tratado o continúan evaluando varios casos sospechosos.El Consejo de Ministros ha acordado este martes la constitución de una Comisión Interministerial para reforzar las medidas de sensibilización y detección precoz. El organismo estará presidido por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, mientras que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, será su vicepresidente.El mismo Illa ha asegurado este martes, a la entrada a la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre el nuevo coronavirus, que los tres casos confirmados en España son «importados», por lo que «no hay acreditada» que se haya producido una transmisión del virus en nuestro país. Además, ha anunciado que se realizarán pruebas por el virus a pacientes con neumonía y se recomienda no viajar a países como Italia o Corea del Sur, donde hay centenares de casos.Ocho casos bajo sospecha en Barcelona y ValenciaLa Generalitat de Catalunya ha activado el protocolo por el coronavirus COVID-19 tras resultar positiva la prueba practicada a una mujer de 36 años, residente en Barcelona y que había viajado entre los días 12 y 22 de febrero al norte de Italia e investiga ocho casos.Según ha informado en rueda de prensa el secretario de Salud Pública de Cataluña, Joan Guix, la mujer se presentó el lunes por la noche en el Hospital Clínic con sintomatología similar a la gripe y dijo que había viajado a la zona de Bérgamo y Milán, por lo que se le hizo el test y cribado epidemiológico y el análisis que ha confirmado que está infectada de coronavirus.«Clínicamente está bien y no tiene patología de base», ha asegurado Guix, a la vez que ha insistido en mantener la tranquilidad ya que se trata de una enfermedad, similar a la gripe, donde el 80% de los casos son leves. «No estamos hablando del ébola», ha recalcado.Los responsables de Salud de la Generalitat han identificado a unas 25 personas que han estado en contacto con la enferma y ha comprobado que se encuentran todos sanos, aunque ha decretado un aislamiento domiciliario para todos ellos de 14 días.Por su parte, la Comunidad Valenciana sigue investigando otros casos: un paciente en el Hospital Doctor Peset ha dado negativo, pero tres personas permanecen en estudio en el Hospital General de Alicante.Una pareja infectada en TenerifeDespués de que este lunes se conociera que un médico italiano de vacaciones en Tenerife diera positivo en el primer examen de coronavirus, las autoridades canarias han informado de que su mujer se encuentra en la misma situación tras el primer análisis que se ha practicado en el Hospital de la Candelaria, donde se encuentra aislada desde la noche de ayer.Fuentes del gobierno han indicado que aunque en principio ella no presentaba ningún síntoma, se le ha practicado la prueba por su relación con el afectado y ha dado positivo. Además, han confirmado que el matrimonio presenta un buen estado de salud, están aislados y a la espera del resultado del segundo análisis.Al igual que en Cataluña, las autoridades sanitarias canarias y los responsables institucionales del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje han pedido tranquilidad a la población puesto que los protocolos se han activado.Más de 200 contagiados en ItaliaEl coronavirus de Wuhan continúa registrando nuevos casos en países como Corea del Sur, Irán e Italia, donde suma ya más de trescientos contagiados y diez muertos.La Comisión Nacional de Salud de China ha comunicado en un nuevo informe las novedades referentes al coronavirus. Según este documento, el número de muertes provocadas por el COVID-19 en el país asiático asciende ya a 2.663, 71 más que en la jornada anterior.Video fuente: Euronews.