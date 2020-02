Ocho regiones italianas en cuarentena por el Covid-19. "Estamos en la ‘zona roja’ aquí no se puede entrar"

Credito: Efe

25-02-20.-«¿Pero qué hacen aquí? ¿Cómo han llegado? Está prohibido totalmente, váyanse o los hago detener». El alcalde de Casalpusterlengo, uno de los once pueblos en cuarentena en el norte de Italia por el coronavirus, está furioso y no atiende a razones, reseñó la agencia Efe.



Un camino secundario nos ha llevado casi de casualidad a este municipio incluido en la «zona roja» de Lombardía, a solo 45 kilómetros de Milán, sin que ningún control nos haya impedido el paso.



El regidor, Elia Delmiglio, que circula en un coche patrulla acompañado por policías locales que portan mascarillas, no puede entender cómo hemos llegado y nos manda salir sin permitirnos hablar con ninguno de los pocos vecinos que están cerca.



«Estamos en la ‘zona roja’, dentro está el Ejército, aquí no se puede entrar», nos sigue gritando.



La expansión del coronavirus prosigue en Italia con siete fallecidos hasta el momento y la región de Lombardía, en el norte, es la más afectada, con 212 de los 283 casos de contagio registrados en todo el país, según las últimas cifras oficiales ofrecidas hoy por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.



También hay casos en Véneto (38), Emilia Romaña (23), Piamonte (3), Alto Adigio (1) todas en el norte, y en Lazio (3), Toscana (2), estas dos regiones en el centro, y hoy se sumó un caso en Sicilia (sur), en total ocho regiones.



Casalpusterlengo se encuentra a pocos kilómetros de Codogno, epicentro del virus en Italia, donde se registró el primer paciente de esta epidemia, un hombre de 38 años del que aun se desconoce cómo contrajo el virus.

