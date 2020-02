(VIDEO) Italia: Se eleva a cinco el número de muertos por coronavirus

Los contagios registrados llegaban a poco más de 200, con el epicentro en la región norteña de Lombardía. Se confirmó que no hay argentinos entre los infectados.

24.02.20 - Dos hombres de 84 y 88 años años fallecieron en las últimas horas por coronavirus en la región norteña de Lombardía, en Italia, luego de que el viernes comenzaran a conocerse la existencia de casos en el país europeo donde ya hay más de de 200 infectados.



Los casos registrados de contagio del virus en toda Italia llegaron a 219 a media mañana, con el epicentro en la región norteña de Lombardía, donde hay más de 167 infectados, según anunció el presidente regional, Attilio Fontana.



En tanto, la región sureña de Basilicata informó que implementará la cuarentena domiciliaria obligatoria de 14 días para todas las personas que llegan desde las regiones del norte del país, como Lombardía o Veneto, según una disposición emitida por el presidente regional, Vito Bardi.



En el marco del aumento de casos de coronavirus, la comisionada Europea para la Salud, Stella Kyriakides, confirmó que el martes llegará a Italia una misión conjunta del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud, "de acuerdo con las autoridades italianas".



Kyriakides agregó, citada por el diario Repubblica, que en los últimos días estuvo "en contacto regular" con el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, y que el gobierno de Roma tomó "todas las medidas necesarias" para rastrear la propagación del virus y prevenir nuevas infecciones.



Por la propagación de los contagios, permanecen cerradas las escuelas y universidades en las regiones de Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige y Lombardia, donde además la Iglesia decidió suspender las misas.



No hay argentinos contagiados de coronavirus



El embajador argentino en Italia, Tomás Ferrari, afirmó que "no hay por el momento argentinos contagiados" de coronavirus en el país europeo.



"La embajada está en contacto permanente con el Consulado en Milán y hasta el momento no hay ningún tipo de contagio", aclaró el representante diplomático.



Según explicó, en el norte de Italia, epicentro de los contagios, viven alrededor de 50.000 argentinos. "Hay un monitoreo constante y un diálogo permanente con el Consulado" de la ciudad "en estrecho contacto con las autoridades locales", añadió Ferrari.



¿Cómo se vive en Italia en medio de los casos de coronavirus?



Diego y Virginia, una pareja de argentinos recién casados que se mudaron a Milán a inicios de enero, contaron cómo se vive la situación en la capital lombarda.



"Los bares abren hasta las 18, para evitar que se reúna mucha gente en el denominado aperitivo característico de los habitantes de la ciudad. Los gimnasios avisaron que cierran toda la semana y en los supermercados los empleados atienden con barbijo", describieron.



Diego, que trabaja en una multinacional, recibió el aviso para hacer "home office" hasta una nueva comunicación de la empresa.



Tras la rápida difusión de los contagios en Lombardía y sus regiones vecinas de Trentino-Alto Adigio, Veneto y Piemonte, Italia pasó en las últimas horas a ocupar el tercer lugar mundial en número de casos confirmados del virus Covid-19.