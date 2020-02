México / Apoyan gobiernos, universidades y hasta IP el Paro de Mujeres

López Obrador defiende derecho a la protesta y pide no dejarse manipular

Los conservadores “están metidos” en el movimiento feminista: López Obrador

El Presidente garantizó el derecho de las mujeres a manifestarse, incluidas funcionarias públicas

La derecha quiere enfrentarnos

Sánchez Cordero promete elevar el tema a máxima prioridad nacional

El Estado llegó tarde, lamenta Sánchez Cordero

La titular de Gobernación ofrece elevar el tema a la “máxima prioridad nacional”

Las políticas públicas no han sido eficientes

Nueve de marzo

Conminan a no descontar el día a empleadas ni poner falta a las alumnas

“Hay que acompañar este movimiento, aunque la derecha se monte en él”

23 de febrero de 2020.-

Las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM), de Guadalajara (UdeG) e Iberoamericana, así como los institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Politécnico Nacional (IPN) y Tecnológico Autónomo de México (ITAM), entre otras instituciones de educación superior públicas y privadas, se sumarán a la convocatoria Un Día sin Nosotras.

La iniciativa, lanzada por colectivos feministas y organizaciones civiles, pide que el 9 de marzo las mujeres y las niñas no salgan a la calle, no compren nada, no vayan a la escuela ni asistan a sus centros de trabajo. Este paro se efectuará después del Día Internacional de la Mujer y busca visibilizar y combatir la violencia de género y los feminicidios.

Las universidades manifestaron en mensajes por separado que apoyarán a todas las mujeres que decidan no acudir a clases o a sus labores académicas o administrativas, sin que ello sea considerado como inasistencia ni cause descuento salarial.

La UNAM apuntó que "reconoce el valor de todas las acciones de la sociedad civil que contribuyan a visibilizar prácticas inadmisibles, como la desigualdad y la violencia de género, por lo que siendo un espacio de reflexión y autonomía se suma a la jornada feminista.

Asimismo, se comprometió a continuar "empeñada en realizar todas las acciones que contribuyan a combatir la desigualdad y la violencia de género y a cambiar la cultura institucional que las impulsa o las permite".

El IPN indicó que es sensible "a la demanda de alto a la violencia contra las mujeres" y que continuará "impulsando acciones de prevención, detección y atención a la violencia de género, en una permanente búsqueda de espacios educativos y laborales libres de violencia".

La UAM señaló que comparte las demandas de justicia, reflexión y toma de conciencia sobre este problema, por lo que otorgará las facilidades a las trabajadoras y alumnas que participen en esta iniciativa.

La UdeG expresó que el país no podrá lograr sus propósitos como nación si los derechos de las mujeres no se garantizan plenamente.

La Ibero aseveró que ante la emergencia nacional por la violencia ejercida contra las mujeres, se unirá a esta iniciativa: "En la Universidad Iberoamericana rechazamos toda la violencia y nos unimos al reclamo para actuar de forma urgente en contra de la violencia de género".