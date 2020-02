Bernie Sanders envía mensaje a Rusia: "No te metas en las elecciones estadounidenses”

Bernie Sanders Credito: AP

22-02-20.-El precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders dijo el viernes que autoridades estadounidenses le informaron “hace aproximadamente un mes” que Moscú ha estado intentando ayudar a su campaña como parte de sus esfuerzos para interferir en los comicios de 2020, reseñó la agencia AP.



“No estaba claro qué papel iban a desempeñar”, afirmó Sanders durante una escala de campaña en California. “Nos dijeron que Rusia, tal vez otros países, van a involucrarse en esta campaña”.



“Aquí está el mensaje para Rusia: no te metas en las elecciones estadounidenses”, agregó el senador por Vermont.



La respuesta de Sanders contrastó agudamente con la del presidente Donald Trump, que ha minimizado la evaluación de las agencias estadounidenses de inteligencia de que Rusia interfirió las pasadas elecciones para favorecerlo. Minutos antes de que Sanders condenara la interferencia del Kremlin, Trump rechazó los reportes de que el mandatario ruso Vladimir Putin estuviera intentando ayudarlo, diciendo que se trataba de un “rumor” propalado por los demócratas.



En 2018, investigadores federales acusaron a 13 rusos en una campaña encubierta en las redes sociales que según los fiscales tenía el fin de dividir a la opinión pública en asuntos sociales controvertidos, así como apuntalar a Sanders y al candidato republicano Trump en los comicios de 2016, y también denigrar a Hillary Clinton, quien a la larga fue nominada candidata demócrata.



Los organizadores del esfuerzo ruso hicieron circular un esbozo de temas para contenido futuro en las redes sociales, con instrucciones de “usar cualquier oportunidad para criticar a Hillary y al resto (exceptuando a Sanders y a Trump; los apoyamos)”, según el acta de acusación.



En un evento de campaña el viernes en Las Vegas, Trump les dijo a sus simpatizantes que escuchó que los demócratas estaban intentando “hacer circular un rumor... de que Putin quiere asegurarse de que yo sea elegido”.



“Escuchen esto: ¿así que él no quiere ver quién va a ser el demócrata? ¿No le gustaría más bien tener, digamos, a Bernie?”, preguntó Trump, e hizo notar que Sanders y su esposa Jane se fueron de luna de miel a la Unión Soviética en 1988.



Sanders les dijo a los reporteros que había visto algunos de los “tuits y cosas” de Rusia, de los que dijo pretenden sembrar divisiones.



“Ellos tratan de dividirnos”, afirmó Sanders de los rusos. “Eso es lo más repugnante que están haciendo. Están intentando provocar el caos, intentan generar odio en Estados Unidos. Es una labor repugnante y todos nosotros tenemos que decir, perdón, no vas a hacer esto en estas elecciones”.



La senadora Elizabeth Warren dijo que su campaña no ha recibido un informe de las autoridades de inteligencia, mientras que la campaña del filántropo multimillonario Tom Steyer indicó que ellos fueron informados “hace meses”, pero no proporcionó detalles.



Sanders pareció insinuar que el hecho de que las revelaciones hayan sido efectuadas ahora tiene un móvil político. El primero en reportarlas fue The Washington Post.



“Un día antes de las asambleas partidistas de Nevada, ¿por qué creen ustedes que surgió esto?”, afirmó, y añadió sarcásticamente: “¿Fue The Washington Post? Qué buenos amigos”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 199 veces.

La fuente original de este documento es:

AP (https://www.apnews.com/)