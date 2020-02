Bolivia: Tribunal Supremo Electoral inhabilita candidatura a senador de Evo Morales

El candidato presidencial Luis Arce y el ahora inhabilitado candidato Evo Morales. Credito: Diario La Razón



Con presencia de todos los vocales de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se oficializó esta noche la inhabilitación de los candidatos del MAS Evo Morales y Diego Pary, de la alianza Creemos Mario Cossío y del Frente para la Victoria (FPV) Jasmine Barrientos por incumplir el requisito de residencia permanente.



En contrapartida, se desestimaron por falta de fundamento las demandas de inhabilitación planteadas en contra de Luis Arce, exministro y candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS). Con la decisión comunicada se despeja la incertidumbre generada y que activó una serie de presiones ante la eventualidad de la habilitación de la postulación de Morales rumbo a las elecciones del 3 de mayo.



El presidente del TSE, Salvador Romero, oficializó en una conferencia de prensa, acompañado por el conjunto de los vocales nacionales, la decisión tomada en Sala Plena sobre las observaciones e impugnaciones planteadas sobre todo en contra de Morales, el expresidente que pretendía con su candidatura llegar al Senado por la representación de Cochabamba.



“Recuerda que adopta las resoluciones al margen de las declaraciones y manifestaciones que se producen en el ámbito político y social. Ellas no perturban el ánimo de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral pero sí exacerban el ánimo de la población en un momento delicado, incluso polarizado, por lo que exhorta al conjunto de los actores a actuar con mesura, prudencia y respeto recíproco”, refiere parte de un comunicado ante las amenazas de protestas lanzadas desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz.



La dirigencia del ente cívico cruceño advirtió con iniciar un paro cívico de darse curso a la candidatura del expresidente Morales, mientras que desde el ámbito político se anticipaba críticas a una eventual decisión en esa dirección. Se observa, justamente, que el expresidente no cumplía con el requisito de residencia permanente en la circunscripción en la que postula.



Anticipando la inhabilitación, Morales publicó en los últimos días la sugerencia que el hicieron sus abogados. Los abogados Raúl Gustavo Ferreyra, Eugenio Raúl Zaffaroni y Baltasar Garzón sugirieron a Morales recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en caso de ser inhabilitado como candidato a senador por Cochabamba.



Pary, excanciller, estaba en las listas del MAS como legislador por Potosí y también fue inhabilitado por no cumplir con el requisito de la residencia permanente, al igual que el candidato de la alianza Creemos Cossio, quien retornó recientemente de su autoexilio de 10 años en Paraguay.



"Las deliberaciones de la Sala Plena se han enfocado, en primer lugar, en definir el concepto de la residencia permanente en materia electoral. En un ánimo de claridad y de síntesis, la residencia permanente se entiende como la suma de tres factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral; luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su “proyecto de vida” –tal como indica la sentencia del Tribunal Constitucional-; por último, en aplicación del principio de “verdad material”, se requiere una residencia efectiva en ese distrito", establece el comunicado.



Barrientos, acompañante de fórmula del candidato Hyun Chung, también fue anulada de la carrera electoral por no haber radicado en el país, como establecen las normas legales. Fijan como requisito dos años de residencia permanente para candidatos a escaños legislativos y de cinco años para los binomios presidenciales.



Romero explicó que la decisión tomada es inapelable.



Arce continuará en su campaña como candidato a la Presidencia por el MAS. Estuvo asilado en México por un corto tiempo, luego de la crisis política y social que derivó en la dimisión de Morales, el 10 de noviembre.



La fuente original de este documento es:

Diario La Razón (http://www.la-razon.com/nacional/TSE-inhabilita-Morales-Cossio-Barrientos-habilita-Arce-elecciones_0_3316468400.html)