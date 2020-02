Argentina, Milagro Sala: "Pido por la libertad de todos los presos políticos"

21 de febrero de 2020.- Segunda semana de febrero. En todo Jujuy se vibra el inicio del carnaval con la previa del "Jueves de Comadres", donde se hace el desentierro del Diablo, ceremonia que da inicio a un sinnúmero de comparsas, festivales, colores, ritos y sabores. Tanto locales como turistas se aprontan para llegar a los destinos más populares para las fiestas. Desde la Quiaca hacia abajo, chicos y grandes vibran el fervor carnavalero. Menos Milagro Sala, que sigue detenida en su prisión domiciliaria, en el barrio Cuyaya de la capital jujeña. La revoltosa líder política a la que el mismo Juez de la Corte Suprema, Pablo Baca, reconoció como presa política en una grabación off the record hace unos días atrás. Revoltosa y Revolucionaria dirigente, internacionalmente reconocida por su obra hacia los más humildes. "A mí me enseñó Evita", dice siempre. Y es la imagen de la abanderada de los humildes, la que se destaca de todas las imágenes que pueblan las paredes de la casa de Milagro, junto a las de Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Fidel Castro y de ella misma.

AGENCIA PACO URONDO y la Radio Pública de Avellaneda fueron a visitarla en su encierro, a compartir charlas, cariños y también risas, a pesar del doloroso momento que viene atravesando hace 4 años y 70 días. Antes de llegar a ella, tuvimos que pasar por el control de unos policías vestidos de civil que están apostados en la calle, dentro de una camioneta gris, junto a su portón. Luego de registrar nuestra visita, nos recibieron compañeras de la Tupac Amaru, que conviven con ella y la cuidan en su encierro, junto a su compañero y uno de sus nietos.

P: Estamos acá en San Salvador junto a la compañera Milagro Sala, quien continúa privada de su libertad…

MS: Hace 4 años y 68 días. 4 años del gobierno anterior y 68 días desde que asumió Alberto Fernández, hoy 18 de febrero. Y bueno, ahí estoy.

P: Contanos cómo fueron estos tiempos, desde el principio.

MS: Muy pesados. Fue una cacería hacia los que menos tenían y eran muy cercanos míos y a toda la familia. Impresionante la cacería que fue hacia los compañeros. Tal era así que a los compañeros que se ponían una remera de la Tupac, los paraban autos sin patente, los cagaban a palos. Después supimos que eran policías de civil…

P: Como en los peores tiempos…

MS: Sí, como los tiempos de la dictadura. Los re cagaban a palos y los dejaban tirados. Además de eso, se apropiaron de todos los edificios de la Tupac, de las fábricas. En algunos casos, uno creía que iban a seguir trabajando, pero no. Los destruyeron y los dejaron así. Hoy se ve públicamente aquí en Jujuy que todas las piletas están destrozadas.

P: Tenemos que recordar que Milagro se encuentra presa por ser mujer, negra, india, y por poner en el banquillo a los Blaquier.

MS: No sólo a los Blaquier, sino que hemos competido con la empresa de construcción, donde sacamos a la luz que la construcción deja mucha plata. En esa época, cuando el gobierno les daba los fondos para construir 100 viviendas, ellos construían 10, el resto de la plata se la agarraban ellos y desparramaban que lo que les daba el gobierno no les alcanzaba. Nosotros demostramos que con muy poca plata se podían construir viviendas dignas y sobraba plata, y también construíamos centros de salud, centros culturales y fábricas, en once localidades, no sólo en San Salvador. Lamentablemente el gobierno (de Gerardo Morales), no sólo no cuidó las fábricas, sino que comenzó a destruir todo lo que tenía sello de la Tupac Amaru. En algunos lugares, los compañeros han resistido. En otros, no pudieron resistir porque era muy fuerte el avasallamiento que han sufrido. Fueron días horribles, porque se hacían entre 30 y 35 allanamientos por día. Muchos de los compañeros que estamos presos, hemos resistido en las cárceles. A mí me llevaron a varios lugares. Hasta construyeron una cárcel en donde estaba yo sola, allá en El Carmen. No la pasé nada bien.

P: ¿Cuántos compañeros están aún detenidos?

MS: Actualmente de la Tupac hay 11 compañeros detenidos. 7 son mujeres, en prisión domiciliaria, como yo, y los otros 4 en cárcel común.

P: Y no hay forma de que queden en libertad.

MS: Eso lo tiene que definir la justicia. Si por mí fuera, ya estaríamos todos libres..

P: ¿Vos esperabas que con el gobierno de Alberto Fernández, fueran a recuperar su libertad? Son 70 días ya que te vemos presa, en los que estamos pidiendo tu liberación inmediata. Tuya y de todos los compañeros.

MS: Para nosotros no es Alberto la única llave de la liberación. Lo que nosotros esperábamos con urgencia es que ni bien asuma él, se modifique la Justicia, que se democratice. Porque lamentablemente hoy la justicia está copada por los partidos políticos de los gobiernos de turno. Tanto en el gobierno nacional como en los provinciales. Hoy acá en Jujuy está llena de jueces radicales y de Cambiemos. Todos amigos del poder de Morales. Lo que nosotros queremos es que se modifique eso. Al cambiar eso, la Justicia va a ser democrática y va a tener más independencia.

P: A Morales, ¿pensás que le conviene que estés presa hoy?

MS: Claro que lo beneficia. El propio presidente de la Corte Suprema de la provincia lo admitió hace unos días. Morales no tiene oposición. Su única oposición está presa. Él tiene 4 coparticipaciones que recibió de Macri y que no tiene explicación sobre qué hizo, tiene préstamos internacionales, estamos endeudados en millones de dólares. La verdad no sé cómo va a hacer Jujuy para encarar esa deuda hoy. El gobierno local no tiene a nadie que se le oponga a esta situación. Estamos muy endeudados. Entiendo que el gobierno de la nación, comenzó a pedirle rendición de cuentas, y Morales no tiene cómo rendirlas. ¿Qué hizo con esa plata? No sólo es un problema de deuda. Tiene casi cerrado el ingenio La Esperanza. Llevó a fábricas a la destrucción y cierre. No hay control sobre lo que están haciendo con el litio. Todas las pequeñas producciones se han caído. Las grandes empresas se llevan toda la producción al exterior y acá no queda casi nada. Grandes empresarios, como Blaquier, no pagan impuestos. Al contrario, hoy la empresa de Blaquier está siendo subsidiada por la provincia.

P: Estamos hablando del mismo Blaquier que fue favorecido en la última dictadura. La semana pasada estuvimos con la hija del ex intendente Aredez, desaparecido el mismo día que se declaró la dictadura, en el '76, por expropiarle tierras que el empresario se adueñó ilegalmente y por cobrarle impuestos.

MS: Totalmente. La azucarera está instalada en tierras que Blaquier saqueó a los hermanos guaraníes, además de las que el Dr. Aredez le expropió porque eran del municipio.

P: ¿Qué fue lo que te llevó a convertirte en una caudilla, militante de la justicia social?

MS: No sé (risas), qué sé yo. Preguntale a mis padres! Desde los 16 años que empecé a militar en la JP y desde ahí no paré, no pude dejar de trabajar por los humildes hasta la fecha.

P: Seguís militando hoy...

MS: Sigo, a pesar de estar en esta cárcel domiciliaria, estamos trabajando bastante con las copas de leche y los centros comunitarios. Tenemos 250 copas de leche y tenemos los comedores también. A pesar de que no se recibe ni un peso de la provincia, los compañeros siguen haciendo el esfuerzo y trabajando incansablemente para los que menos tienen.

P: ¿Qué es lo que vos quisieras como Milagro?

MS: Te hablo como ciudadana común. El peronismo nunca tuvo presos políticos: Quiero que sigan trabajando para que todos los presos políticos recuperen su libertad. No sólo los de la Tupac, si no, en todo el país. Son muchos. Entre ellos, Amado Boudou, Luis D'Elía, Julio De Vido, a quienes de una u otra manera han frenado la posibilidad de que sigan con su militancia, y los tienen injustamente detenidos. No sólo quiero que me liberen a mí, Milagro Sala. Por eso vuelvo a insistir: pido la libertad para todos los presos políticos del país. Hoy la Patria necesita ser reconstruida y los que estamos presos tenemos nuestros brazos para hacerlo. Esto ya es histórico. Los gobiernos liberales saquean al país, y los que nos quedamos acá somos los que militamos, los que tenemos un salario común y no llevamos plata al exterior. Por eso hay que seguir fortaleciendo todos los sectores.

P: Los compañeros de AGENCIA PACO URONDO y la Radio Pública de Avellaneda, te mandan mucho cariño, fuerza y ganas de seguir luchando.

MS: Un abrazo a los compañeros, que siempre me hacen un reconocimiento y también los necesitamos para reconstruir la Patria, no sólo desde lo económico, sino también desde lo social. Los necesitamos para romper con la maldita grieta.