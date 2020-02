(VIDEO) Monedero: "Somos mayoría, somos alegría, y sí que tengo metido que la risa es revolucionaria"

La charla comienza con una pregunta directa de Rafael Correa a Juan Carlos Monedero: "El surgimiento de VOX en España, del Frente Nacional en Francia, un Bolsonaro en Brasil, un Trump en EE.UU., ¿qué piensas al respecto?".Monedero recuerda que el sistema capitalista nació en el siglo XVI y "ha tenido cuatro siglos de crecimiento", pero "100 años de decadencia". Por ello, dice, para recuperar la tasa de ganancia hay un empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares y también de las clases medias.Esas clases medias, según el politólogo, se enfadan con el sistema político y económico. "Son estas respuestas que se llaman populistas: la gente que se enfada y traza una línea, y hay un 'ellos', que son los que te están fastidiando la vida, y un 'nosotros'", explica.Los monstruos son ese plan C del capitalismo en crisis, que lo que va a intentar es llevar a las mayorías con engaños o con la violencia hacia posiciones donde se critica el sistema, pero no se va contra el sistema"Y ahí aparece una frase que decimos mucho (...) el autoritarismo, en esencia, siempre es el 'plan B' o el 'plan C' del capitalismo en crisis", sostiene el también conductor del programa de televisión 'En la frontera'.En ese momento, según sus palabras, surgen "los monstruos". "Los monstruos son ese 'plan C' del capitalismo en crisis, que lo que va a intentar es llevar a las mayorías con engaños o con la violencia hacia posiciones donde se critica el sistema, pero no se va contra el sistema", sentencia.¿Nuevas alternativas?Monedero realiza un breve análisis de la izquierda del siglo XX y cuenta cómo colaboró con el difunto presidente venezolano Hugo Chávez en la discusión sobre el socialismo del siglo XXI.Según él, había una reflexión que partía de varias ideas. "Primero, el socialismo durante el siglo XX fue exitoso. Es decir, sacar del feudalismo a China o a Rusia fueron grandes ventajas, fue heroico. Cuba, una isla chiquita, fue capaz de resistir al modelo imperial, ¿no?, y eso era un ejemplo de pundonor y de dignidad para todo el continente latinoamericano", manifiesta.Por otro lado, lamenta que EE.UU. se haya atribuido oficialmente la liberación de Auschwitz. "En el año 45, en el conjunto de Europa, se establecía que quien realmente ganó la Segunda Guerra Mundial, o fue un elemento central, fue la Unión Soviética. En cambio ahora, se plantea que el 80 % se debe a los EE.UU. Es el maldito soldado Ryan de Spielberg", critica.En opinión del politólogo el socialismo el siglo XX fue "eficaz", "heroico", pero también "terrible". "Nosotros no podemos justificar ni el Gulag, ni los muros, ni la falta de confianza en el propio pueblo (...) veo dificultades en la construcción de un socialismo que no confía en su propio pueblo", afirma.El engranaje del sistema capitalista está tan metido en los tuétanos [también] de la conciencia, de las estructuras empresariales, económicas, que no se podría desmantelar"Es verdad que no tenemos una gran alternativa como mañana [alternativa de futuro], aunque tú concentrases el poder de Xi Jinping y de Donald Trump, no podrías cambiar el funcionamiento del mundo porque [es que] no es posible. O sea, el engranaje del sistema capitalista está tan metido en los tuétanos [también] de la conciencia, de las estructuras empresariales, económicas, que no se podría desmantelar", expone.Sin embargo, Correa opina que sí que hay alternativas y algunas se dieron en América Latina. "Si tú haces una revisión detallada de lo que es el propio desarrollo económico, te quieren hacer creer que es el individualismo, el fin de lucro. No, fue la acción colectiva, la capacidad de cooperar, las buenas decisiones a nivel social, la calidad de la política, que se puede definir como la manera racional en que una sociedad toma sus decisiones".Y aunque el exmandatario respeta el punto de vista de Monedero sobre el tema del socialismo, le deja claro que no lo comparte. "Yo creo que hay respuestas desde la izquierda a lo que estamos viviendo. No es que se pueda como en el socialismo clásico, y hay que evitar esos errores, creer que todo estaba mal y hacer exactamente lo contrario. Si el capitalismo buscaba privatizar, sobre todo el neoliberalismo, los medios de producción, privatizar todo, la solución es estatizar todo, eso es una barbaridad", apunta."Tú hablaste del éxito parcial que tuvo la Unión Soviética, [sobretodo] ¿qué era Rusia?, ¿qué era Rusia en la Primera Guerra Mundial? Era el país más retrasado de Europa, ni siquiera lo consideraban Europa. ¿Qué era Cuba? El casino de EE.UU. ¿Qué era China? Pero, claramente hubo un despegue con la Unión Soviética, fue el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial, el primer país en poner a un hombre en el espacio, pero se estancó. Cuba, claro, hay un bloqueo, es muy difícil analizar objetivamente el éxito o el fracaso del modelo cubano, pero hay un estancamiento", opina.Correa explica que "en un principio, regímenes fuertes, acción colectiva fuerte, lograron acumular, organizar factores de producción, [por ejemplo] la Unión Soviética, crecer mucho, pero el largo plazo (...) esa planificación central, esa excesiva acción colectiva mató a esa innovación, mientras que el capitalismo la impulsa"."El sistema más conveniente para el desarrollo de la humanidad, entonces, será aquel que más impulse la innovación. Hay excesos, crisis financieras, etc., que la misma derecha critica, pero por ejemplo esta innovación, ese estímulo puede ser el motor del desarrollo en el largo plazo, y probablemente el capitalismo presente mejores condiciones que el socialismo para aquello", acentúa.Crisis democrática"Toda esta insatisfacción, los indignados, las protestas que hemos visto en América Latina, ¿no es la manifestación de la crisis de esa democracia representativa?", se interroga el exmandatario.El analista aclara que cuando los beneficios no se pueden obtener de manera natural en el mercado, la democracia representativa ya no funciona. "Y por eso dan golpes de Estado, se hacen más autoritarios y demás", recalca.Para Monedero la idea central en todo el mundo occidental, que afecta a América Latina y a Europa, tiene que ver con la crisis del modelo capitalista que genera frustración."La gente que se siente frustrada va a escuchar los cantos de sirena de la extrema derecha", cuenta el politólogo, quien añade que es precisamente ese sentimiento el que explica el crecimiento de VOX en España."Gente que de repente gana un salario que no llega a fin de mes, y le han convencido de que lo que le pasa es que España se va a romper, y entonces (...) le compra a ese charlatán de extrema derecha que su problema es que se va a romper España por culpa de Cataluña, y de repente, se cree esa mentira, y ya no ve más, se ciega, porque los que le están diciendo eso son unos ladrones", manifiesta.En este sentido, aclara: "La gente de VOX son unos ladrones, son gente que han estado robando, y que no llevan nada de tiempo y ya tienen todos casos de corrupción, heredados".Para finalizar Monedero destaca una cosa que le gustaba mucho de Hugo Chávez: "El humor"."Me enseñasteis vosotros en América Latina eso de: 'Somos mayoría, somos alegría', y sí que tengo metido que la risa es revolucionaria. Como la verdad", apostilla.Y Correa concluye: "Pese a todas las dificultades hay que mantener el optimismo, hay que mantener la alegría, y hay que mantener la esperanza, y la esperanza en la humanidad, si no nos habrán derrotado".