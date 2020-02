(VIDEO) Brasil: Fuerzas federales enfrentarán huelga policial en el estado de Ceará

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil enviará hoy tropas de la Fuerza Nacional, en respuesta a un pedido del gobernador del estado de Ceará (noreste), Camilo Santana, quien enfrenta una huelga de la policía militar.Los agentes manifestantes piden mejores salarios y se oponen a la reformulación de las carreras propuestas por Santana.En los últimos días, los huelguistas han impedido la acción de la policía, al invadir batallones e imposibilitar la salida de vehículos.La víspera, el senador Cid Gomes, de 56 años, recibió al menos dos disparos, uno en el pulmón, mientras intentaba despejar con un tractor la entrada de un batallón en la ciudad de Sobral, en el interior de Ceará.Gomes, quien fue internado en la sala de terapia intensiva de un hospital de Sobral, es hermano de Ciro Gomes, candidato presidencial por el Partido Democrático Laborista en los comicios presidenciales de octubre de 2018 que ganó el político ultraderechista Jair Bolsonaro.'Mi hermano fue víctima de dos tiros de armas de fuego, hasta ahora la información médica es que no alcanzaron órganos vitales, le están haciendo nuevos exámenes, (...) Cid no corre riesgo de vida', posteó el exabanderado presidencial.Pidió a las autoridades a que detengan pronto a 'los marginales que intentaron perpetrar un homicidio bárbaro'.Según la Secretaría de Seguridad Pública de Ceará, los disparos fueron realizados por encapuchados amotinados en el Tercer Batallón de la Policía Militarizada de Sobral.En enero de 2019, una ola de vandalismo en Ceará puso a prueba las políticas de seguridad de Bolsonaro, quien había asumido el poder apenas unos días y prometió una lucha sin cuartel contra el crimen.Las embestidas, en su mayoría violentas e incendiarias, obligaron en la ocasión al excapitán del Ejército a enviar por vez primera hacia esa zona a unos 300 agentes de la Fuerza Nacional.Policías en huelga disparan balas de goma a un senador brasileño durante una protestaEl exgobernador del estado brasileño de Ceará y actual senador Cid Gomes fue alcanzado por balas de goma después intentar derribar con un buldócer una barricada montada por policías militares que protestaban por mejores salarios en el municipio de Sobral. El político no sufrió heridas de gravedad.Video fuente: Actualidad RT