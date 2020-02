Armada chilena gasta más de 264 mil dólares en armas antidisturbios en medio de crisis

La Armada de Chile desembolsó este martes 264.909 dólares en armamento antidisturbios e implementos de protección en el contexto de la crisis social que atraviesa el país desde octubre de 2019, informó la local Radio Biobío.



«La Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales de la Armada desembolsó 211.000.000 de pesos (264.909 dólares) en armamento y protección antidisturbios», señaló Biobío en su sitio web.



Entre el material adquirido se encuentran escopetas calibre 12, fusiles no letales, cascos, protección facial y escudos balísticos.



Los implementos más costosos fueron los 85 cascos modelo Kevlar, que costaron cerca de 117.000 dólares y los 35 fusiles no letales modelo RAP468 que disparan balines de goma dura y pintura, que costaron cerca de 50.000 dólares.



Las empresas privadas que se adjudicaron la venta tendrán entre 30 y 90 días para entregar los materiales.



La crisis social en Chile se arrastra desde octubre de 2019, fecha en que comenzó una seguidilla de manifestaciones ciudadanas protestando contra la desigualdad, el profundo sistema económico neoliberal, el precio de los servicios básicos, la Constitución y para rechazar la gestión del presidente Piñera.



Cinco organismos de derechos humanos decretaron que el Estado de Chile vulneró los derechos de las personas durante la crisis social: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 320 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202002181090518674-la-armada-chilena-gasta-mas-de-264000-dolares-en-armas-antidisturbios-en-medio-de-la-crisis/)