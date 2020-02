TAP: "Se trata de una medida gravosa que perjudica a nuestros pasajeros"

17-02-20.-La aerolínea portuguesa TAP dijo hoy que no comprende las razones por las que el Gobierno venezolano suspendió durante 90 días sus operaciones en el país y aseguró que cumple todos los requisitos legales y de seguridad que exigen las autoridades, reseñó la agencia Efe.



"TAP no comprende las razones de esta suspensión (...), ya que cumple todos los requisitos legales y de seguridad exigidos por las autoridades de ambos países. Se trata de una medida gravosa que perjudica a nuestros pasajeros", señaló a EFE una fuente oficial de la aerolínea.



La compañía "no tuvo ni siquiera la posibilidad de ejercer el principio de contradicción" ante la medida de suspensión, refirió la misma fuente.



El Gobierno venezolano anunció este lunes la suspensión por 90 días de las operaciones en el país de TAP "en resguardo de la seguridad" y tras la apertura de una investigación por el presunto ingreso de explosivos en un vuelo de esta empresa.



Las investigaciones se refieren a presuntos fallos en la seguridad en el vuelo TP173 que llegó a Caracas procedente de Lisboa el pasado martes, en el que viajaban el líder opositor Juan Guaidó -a quien más de 50 países reconocen como presidente interino- y su tío, Juan José Márquez.



El Gobierno de Nicolás Maduro dijo ese mismo día que el tío de Guaidó, a quien apresaron, transportó en ese vuelo explosivos sintéticos, chalecos antibalas no declarados y un plan, redactado en inglés, para cometer atentados en el país.



Guaidó rechazó el pasado sábado las acusaciones contra su tío y advirtió que "es imposible colocar material explosivo en una línea comercial" europea.



El Ejecutivo venezolano acusó además a Portugal de intentar "minimizar la grave situación" y desconocer los riesgos para la seguridad causados por las supuestas irregularidades en el vuelo.



El ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, clasificó hoy las acusaciones en una rueda de prensa en Bruselas de "maniobras" para desviar la atención de las agresiones que sufrió Guaidó a su regreso a Venezuela.

