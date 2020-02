Precandidatos demócratas acusan a Bloomberg de “comprar” la elección

Mike Bloomberg Credito: AP

17-02-20.-Cuando falta menos de una semana para que se lleven a cabo las asambleas partidistas de Nevada, los precandidatos demócratas a la presidencia que hacían campaña el domingo estaban enfocados en un rival que no disputaba el estado.



Bernie Sanders, Joe Biden y Amy Klobuchar le apuntaron al multimillonario Mike Bloomberg, a quien acusaron de comprar su pase a las elecciones, y especificaron claramente que están ansiosos por enfrentarlo en un debate.



“Cree que puede comprar esta elección”, dijo Sanders del exalcalde de Nueva York en un evento en Reno. “Bueno, le tengo noticias al señor Bloomberg: ¡los estadounidenses están hartos de que los multimillonarios compren elecciones!”



Los ataques de los precandidatos son un indicio de la seriedad con la que empiezan a tomarse a Bloomberg conforme gana fuerza en la contienda y se encuentra a punto de clasificar para el debate demócrata del miércoles en Las Vegas.



Él ha evitado acudir a los estados donde tradicionalmente se efectúan primero los caucus, incluido Nevada, y en lugar de ello se ha enfocado en 14 estados que votarán en las primarias del supermartes del 3 de marzo. Ha gastado más de 417 millones de dólares de su fortuna para anunciarse a nivel nacional, una cantidad sin precedentes para cualquier candidato en unos comicios primarios.



El enfoque recae en Bloomberg mientras muchos demócratas de la corriente conservadora están inquietos por la temprana fortaleza de Sanders, quien ganó la semana pasada la primaria de Nueva Hampshire y en esencia está empatado en primer lugar en Iowa con Pete Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana.



Sanders espera lograr una victoria el sábado en Nevada mientras los moderados pasan apuros para unirse en respaldar a un candidato que pudiera ser un contrapeso ante el senador de Vermont, quien desde hace tiempo dice ser un demócrata socialista.



Los cientos de millones de dólares que Bloomberg ha destinado a los estados que votarán en el supermartes sólo han aumentado la sensación de incertidumbre que rodea a la contienda demócrata.



En el programa “Face the Nation” de la cadena CBS, Klobuchar acusó a Bloomberg de evitar el escrutinio al llenar de anuncios los medios de comunicación electrónicos y eludir los debates y las entrevistas televisadas difíciles.



“Creo que no puede esconderse tras las ondas hertzianas y el dinero”, dijo. “Me parece que tiene que venir a las presentaciones. Y en lo personal creo que tiene que estar en el escenario del debate”.



Biden, en el programa “Meet the Press” de la NBC, indicó que Bloomberg enfrentará mayor escrutinio al avanzar la contienda, y mencionó sus antecedentes en asuntos relacionados con la raza.



“Sesenta mil millones de dólares pueden comprarte mucha publicidad, pero no pueden borrar tus antecedentes”, dijo.

