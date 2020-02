Multimillonario Bloomberg estaría considerando a Hillary Clinton como candidata a la vicepresidencia de EEUU

Credito: Web

17-02-20.-El nombre de la exsenadora y exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, ha vuelto a los titulares este sábado (15.02.2020) luego de que se le mencionara como posible compañera de papeleta del aspirante demócrata a la presidencia, Michael Bloomberg.



La campaña del millonario empresario y exalcalde de Nueva York no ha desmentido ni confirmado la información limitándose a señalar que está centrado en su agenda de trabajo.



"Estamos centrados en la campaña y el debate, no en especulaciones sobre un vicepresidente", indicó Jason Schechter, director de comunicaciones de la campaña de Bloomberg.



El diario conservador Drudge Report aseguró hoy que según una fuente cercana a la campaña de Bloomberg, que no identificó, éste está considerando a Clinton, del ala moderada demócrata, para que le acompañe como su candidata a la vicepresidencia de EE.UU., lo que se regó como la pólvora.



Clinton, también exprimera dama, viene de perder la presidencia en el 2016 frente al republicano Donald Trump y ha descartado volver a aspirar a ese cargo.



El informe también señala que Bloomberg cambiaría su residencia oficial de Nueva York, donde también vive Clinton, para establecerla en Florida o Colorado donde tiene casas, para cumplir con reglas electorales de que ambos candidatos no pueden vivir en el mismo lugar, destaca el diario New York Daily News.



Bloomberg, de 78 años, que hasta ahora no ha participado de ningún debate presidencial, tendrá su prueba de fuego cuando participe en el llamado Súper Martes, el 3 de marzo, donde catorce estados tendrán primarias, entre ellos Texas y California, los más poblados del país.



