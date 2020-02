Camioneros de Brasil anuncian paro y apoyo a huelga de trabajadores de Petrobras

Credito: Prensa Latina

La Asociación Nacional de Transportistas Autónomos de Brasil (ANTB) anunció un paro desde hoy contra la política de precios de los combustibles del gobierno y ratificó su apoyo a la huelga indefinida de los trabajadores de Petrobras.



La política de precios es un asunto que 'necesita ser discutido con toda la sociedad, pues afecta a todos los sectores', indicó José Roberto Stringasci, presidente de la ANTB.



Insistió en que si 'nosotros tenemos el petróleo y a (empresa estatal) Petrobras, no es posible más aceptar esos valores inadecuados en bomba (de combustible)'.



Según el portal Brasil de Fato, en una carta enviada al presidente Jair Bolsonaro y a 27 gobernadores, los camioneros exigen el fin del llamado Precio de Paridad de Importación (PPI), practicado en las refinerías de petróleo desde 2016 y que causa la elevación de los importes de los combustibles en el mercado interno.



Además, la ANTB presentó la campaña 'Fin del PPI, áYa!' contra la política de costos del crudo, impuesta por la administración federal y la dirección de Petrobras, la cual obliga al alineamiento de los montos con el mercado internacional.



Después de estas acciones, el presidente del Sindicato Independiente de Trabajadores de Carreteras, Alex Viviani, comunicó en un video que la huelga comenzó a primeras horas de este lunes en el puerto de Santos, en estado de Sao Paulo.



En el orden del día de la inacción aparecen el piso mínimo de carga, el precio del combustible y la pérdida de trabajo en la terminal portuaria.



La ANTB anunció asimismo su apoyo a los trabajadores de Petrobras que iniciaron el 1 de febrero una huelga indefinida en todo el país, por el cierre de una fábrica de fertilizantes que causará el despido de cerca de 400 empleados y por incumplimientos en el acuerdo laboral colectivo.



En una entrevista con el periódico Estado de Sao Paulo, el coordinador de la Federación Nacional del Petróleo, Adaedson Costa, refutó las declaraciones de la junta directiva de Petrobras, la cual afirma que no hay reducción de la producción por el paro.



'La producción no se detiene con la huelga, sino que ha disminuido. Petrobras miente. También fue así en 2015 y luego, en el informe anual, tuvo que confesar el daño', denunció el sindicalista.



Afirmó que no debería haber escasez de derivados en el mercado por la posibilidad de importaciones y el débil crecimiento de la economía, pero ?advirtió-, que la huelga no deja de crecer y esta semana cobrará más fuerza con la de camioneros.

