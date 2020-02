Senado de EEUU le da un parado a Trump y limita sus acciones militares contra Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump Credito: Reuters

14-02-20.-El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución que impide al presidente Donald Trump emprender acciones militares contra Irán sin previa autorización del Congreso, reportó la agencia AFP.



La resolución representa un revés para la política exterior del mandatario, que fue absuelto hace una semana en el juicio político en su contra.



Ocho republicanos votaron esa resolución junto con los demócratas, contra la opinión de sus líderes, desarmando así la mayoría que el partido de Trump ostenta en la Cámara Alta. Ocurrió tras una reunión clasificada de la administración sobre Irán, que un republicano describió como la peor sesión informativa a la que jamás había asistido.



El texto, que exige a Trump pedir una autorización expresa al Congreso para emprender acciones militares contra Teherán, pasará ahora a la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, que ya aprobó un texto similar el mes pasado.



Pero al igual que un intento anterior del Congreso para poner fin al apoyo de Estados Unidos a la devastadora ofensiva de Arabia Saudita en Yemen, se da por hecho que el presidente la vetará. Y los legisladores carecen de una mayoría de dos tercios para imponer su voluntad sobre la del mandatario.



Según fuentes de seguridad estadounidenses e iraquíes, antes de la votación, un cohete se estrelló contra la base iraquí donde el 27 de diciembre murió un contratista estadounidense en un ataque de una milicia cercana a Irán. No hubo informes inmediatos de víctimas.



La muerte del contratista desencadenó una crisis creciente en la que Trump ordenó un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad que mató al poderoso general iraní Qasem Soleimani.



El senador demócrata Tim Kaine introdujo la resolución tras la muerte de Soleimani, con el objetivo de restablecer la autoridad del Congreso para declarar una guerra, como se detalla en la Constitución de los Estados Unidos, según dijo.



“Una guerra ofensiva requiere un debate y votación en el Congreso. Esta no debería ser una propuesta controvertida“, argumentó Kaine en un discurso en el Senado. La resolución hace una excepción si Estados Unidos está “defendiéndose de un acto inminente”.



El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que Trump había aumentado las tensiones al matar a Soleimani. “Nadie en esta cámara llorará por la muerte del general iraní Soleimani”, dijo. “Pero eso no significa que no tengamos en cuenta las posibles consecuencias del ataque o cualquier acción comparable”.



Posiciones encontradas



Las tensiones se han disparado entre Estados Unidos e Irán desde 2018 cuando Trump se retiró de un acuerdo de desnuclearización negociado por su predecesor, Barack Obama, e impuso sanciones radicales destinadas a reducir el papel regional de Teherán.



Soleimani, el jefe de la fuerza extranjera de la Guardia Revolucionaria de élite, tuvo una vasta influencia dentro del régimen clerical y orquestó ataques con cohetes contra bases en Irak que albergan tropas estadounidenses.



El Senado rechazó una moción del senador Tom Cotton, opositor de Irán, para eximir cualquier acción militar dirigida a “organizaciones terroristas designadas”.



El año pasado, la administración Trump calificó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de organización terrorista, la primera vez que Estados Unidos designa de ese modo a un organismo gubernamental.



El senador Marco Rubio, aliado cercano de Trump, dijo que la resolución de Kaine aumentaría los riesgos de guerra. “Irán pensará que puede matar a los estadounidenses sin represalias fuertes porque creerán erróneamente que (Trump) enfrenta restricciones bipartidistas sobre las opciones de represalia”, escribió en Twitter.



La senadora Susan Collins, una republicana moderada que votó para absolver a Trump en su juicio político, dijo por su parte que quería afirmar el poder del Congreso.



El régimen iraní no debe “interpretar esta votación como una falta de resolución contra su agresión y actividades malignas en la región”, dijo a periodistas. Pero mostrará que “ningún presidente tiene la autoridad para comprometer” a las fuerzas en un conflicto, advirtió.