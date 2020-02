Ernesto Samper sobre el paro armado en Colombia: tienen que sacar a la población civil del conflicto

Ernesto Samper Credito: Archivo

13 de febrero de 2020.- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció el pasado sábado un ‘paro armado’ de 72 horas a partir del 14 de febrero, una situación en la que los guerrilleros suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con ataques. En reacción, el Gobierno de Bogotá, puso todas las Fuerzas Armadas en alerta máxima y anunció que el país no se va a dejar atemorizar por este tipo de medidas.



El exmandatario colombiano Ernesto Samper (1994-1998) aborda con HispanTV el llamado “paro armado”, afirmando que la nueva escalada entre la guerrilla y el Gobierno provoca la necesidad indispensable de que mientras logran una salida del conflicto armado tienen que sacar a la población civil del conflicto.



“Las negociaciones del fin del conflicto tienen que comenzar con unos acuerdos que respeten los protocolos de Ginebra, los cuales estableció claramente la obligación de las partes en conflicto, tanto el Estado como las fuerzas irregulares de celebrar acuerdos que no involucren a la población civil en el conflicto armado”, ha indicado Samper.



El exjefe de Estado ha recordado que la protección de los menores y lugares públicos son normas elementales del derecho internacional humanitario que en medio del ‘paro armado’ se están amenazando.



En esta línea, ha asegurado que el Gobierno tiene que buscar “formulas y canales” para conseguir de una manera pacífica el desarme de estos grupos irregulares. “No es justo que sea la población civil, la que en este momento tenga que pagar las consecuencias de este enfrentamiento armado”, ha agregado.



Para Samper, los factores objetivos de la violencia siguen vigentes en diversas partes del país, así que, incrementa la exigencia de la protección de los civiles.



En otra parte de sus declaraciones, ha resaltado en la importancia de la presencia de las fuerzas del Estado en todos los rincones del país como un monopolio legítimo de la fuerza, aseverando que la violencia y el conflicto nacen de la ausencia de una presencia social del Estado, por lo que, a su juicio, están matando un líder social al día, quienes defienden los derechos humanos.



El ELN advirtió que, a lo largo del ‘paro armado’ anunciado, la gente debe permanecer en sus casas o lugares de trabajo, y que solo permitirá actividades “que no tengan que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo”.



Samper siempre ha tenido una postura a favor del camino del entendimiento y lo señala como la mejor salida de Colombia para el conflicto que vive. Asimismo, fue uno de los partidarios del acuerdo de paz alcanzado en noviembre de 2016 entre el Gobierno de Santos (2010-2018) y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertida en partido político.

Hispantv (https://www.hispantv.com/noticias/colombia/449080/samper-eln-paro-armado)