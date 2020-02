Ecuador: defensa de Rafael Correa recusa a jueces y suspenden juicio

Rafael Correa Credito: Agencias

13 de febrero de 2020.- El juicio por supuestos casos de corrupción en que está acusado el expresidente Rafael Correa quedó suspendido debido a que la defensa del exmandatario impugnó los tres jueces que integraban ese tribunal de la Corte Nacional de Ecuador.



De acuerdo a varias agencias de noticias, el proceso no podrá continuar mientras otro tribunal de la misma corte no resuelva el pedido de la defensa que recusó al tribunal, lo que significa que a sus integrantes no se les considera competentes para conocer la causa.



El pasado 11 de febrero se inició el juicio donde Correa es acusado de corrupción.



Entre los otros acusados está Jorge Glas, ex vicepresidente de Correa y quien actualmente cumple una sentencia de seis años por aceptar sobornos de Odebrecht, una empresa de construcción brasileña en el centro del escándalo de corrupción más grande de la región.