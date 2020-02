En América Latina el 70% de la población no logra identificar las noticias falsas

Credito: Notas Periodismo Popular

12 Feb. 2020 - Un sondeo realizado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú entre diciembre de 2019 y enero de 2020, reveló que el 70% de las personas no es capaz de diferenciar una noticia verdadera de una falsa. La investigación fue realizada por la compañía de seguridad informática Kaspersky y la consultora de estudios de mercado Corpa tomando como base 2.291 encuestas realizadas a usuarios y usuarias de dispositivos electrónicos.



Dmitry Bestuzhev, director del equipo de investigación y análisis para América Latina de Kaspersky, sostuvo que “los resultados de este nuevo estudio dejan en claro que gran parte de los latinoamericanos continúa confiando prácticamente a ciegas en lo que circula en la web”. Desde su punto de vista, esto “puede generar graves consecuencias no solo en el ámbito personal, sino también profesional”.



Los ciudadanos y ciudadanas peruanas son quienes peor respondieron a la encuesta ya que el 79% no logró identificar las llamadas ‘fake news’. Le siguieron las personas de Colombia (73%) y Chile (70 %). Por su parte Argentina y México se ubicaron por debajo del promedio (66%), al igual que Brasil (62%).



Otro dato que aporta el relevamiento es que el 46% solo se cuestiona ocasionalmente -o ni siquiera cuestiona- lo que lee en la web. En este plano, nuevamente Perú se ubica por encima de la media (58%), después Colombia (47%) y más atrás Chile, Argentina, México y Brasil (42%).



Esta última estadística resulta más problemática si se tiene en cuenta que el 33% solo se informa por redes sociales, número que asciende al 38% en las personas de entre 18 y 24 años. Como contracara, apenas un 17% del total utiliza páginas web de medios de comunicación tradicionales.



No obstante quienes suelen compartir en sus perfiles y chats una noticia impactante sin verificar el origen son los usuarios de entre 25 y 34 años, y quienes menos lo hacen son personas de entre 18 y 24.



Finalmente, el 16% de las y los consultados desconoce por completo el término “fake news”. Los extremos son Perú, donde casi la mitad ignora el concepto (47%), y Brasil donde apenas el 2% manifestó ignorancia al respecto.



“Tal como ocurre con los icebergs, en Internet no todo lo que vemos es lo que realmente es. En las oscuras profundidades del mar puede esconderse una enorme masa de hielo capaz de hundir nuestro barco de un solo golpe si creemos únicamente en lo que está a simple vista: su punta”, graficó Bestuzhev.



En Internet, “esa punta puede ser una noticia falsa, un correo de cumpleaños con un link maligno, una atractiva oferta que llega como SMS”, añadió. Se trata de “cosas que pueden verse inocentes, pero que por pecar de ingenuos podrían generar enormes daños”, concluyó.

