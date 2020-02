Brasil: Lula llama a frenar retrocesos por gobierno de Bolsonaro

12 Feb. 2020 - El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó al Partido de los Trabajadores (PT) a redoblar su papel en la Cámara de Diputados para enfrentar los retrocesos que causa hoy en Brasil el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro.



'En este difícil momento de la historia del país, en el que promueven el desmantelamiento de nuestra soberanía y de los derechos de los trabajadores, la bancada del PT en Diputados resulta aún más importante para el pueblo brasileño', escribió Lula a raíz del aniversario 40 de la fundación de la organización política (10 de febrero).



Insistió en que el partido 'tendrá que hacer el máximo esfuerzo para retomar el curso del desarrollo con inclusión social'.



Destacó el papel estratégico de la bancada en la aplicación de las políticas públicas durante los gobiernos del PT, entre 2003 y antes del golpe de Estado de 2016.



'Sin la acción combativa de la bancada, nuestros gobiernos no habrían implantado un modelo de desarrollo económico con inclusión social que sacó a 36 millones de brasileños de la pobreza extrema', precisó.



Tales reflexiones de Lula aparecieron en un texto exclusivo para el PT en la cámara.



Mencionó su época como diputado constituyente y su incorporación a la judicatura en un 'momento en que Brasil estaba volviendo a la normalidad democrática después de dos décadas de dictadura'.



Señaló que 'solo fueron cuatro años, pero me dejaron lecciones para toda la vida. Aprendí, sobre todo, a hacer política con la cabeza bien alta'.



Recordó que cinco diputados apoyaron la creación del PT en 1980 y formaron la primera bancada, que este año celebra cuatro décadas de lucha.



En 1982, prosiguió, 'elegimos ocho diputados, que lucharon valientemente junto a la mayoría del pueblo brasileño por las Diretas Já (movimiento civil de reivindicación por elecciones presidenciales directas). Pero nuestro verdadero bautismo de fuego llegó en 1986, con la Asamblea Nacional Constituyente, punto culminante del proceso de redemocratización de Brasil'.



Reconoció que 'no conquistamos todas las victorias que el país necesitaba en ese momento de transición democrática, pero avanzamos en la construcción de las bases del Estado de Derecho'.



También 'en las protecciones sociales, en los derechos de los trabajadores, en la creación del SUS (Sistema Único de Salud), en la defensa de la mujer, de los negros, de los indios y del medio ambiente, entre otros puntos fundamentales'.



Cada generación de parlamentarios del PT que vino después luchó valientemente en defensa de esta Constitución. 'Luchamos y siempre lucharemos, porque esta es la historia de nuestro partido y de nuestra bancada', subrayó.

