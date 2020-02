(VIDEO) Colombia: Dramática radiografía de los servicios de emergencias de salud

10 Feb. 2020 - En Colombia, la posibilidad de que una persona que llega a un servicio de urgencias sea atendida en el tiempo que su condición lo requiere es prácticamente incierta, a juzgar por los resultados del primer monitoreo nacional que realizó la Defensoría del Pueblo y que este diario acompañó con periodistas en varias ciudades.Con sobreocupaciones que pueden llegar hasta el 244 por ciento y rangos de espera que alcanzan las nueve horas tan solo en el triage, es claro decir que la situación de estos servicios pone en riesgo, según la misma Defensoría, la garantía del derecho fundamental a la salud, amparado por la Constitución.Se trata de la primera radiografía en profundidad, con base metodológica específica, que analizó cuatro grandes variables: características de los servicios, disponibilidad y oportunidad, accesibilidad y calidad, a partir de la visita a 170 hospitales de todo nivel en el país en agosto pasado.Los hallazgos fueron más que preocupantes y confirman la crudeza de un problema histórico en el sistema de salud colombiano, afirma Carmen Eugenia Dávila, delegada para el derecho a la salud de la Defensoría del Pueblo, quien coordinó el trabajo.“Tras el análisis insistimos en que el país necesita con urgencia aplicar correctivos que empiezan por la implementación real de un modelo de atención adecuado y la génesis de una política de formación integral del talento humano que responda a las necesidades en este y otros servicios”, expuso Dávila.Y no le falta razón porque al observar, por ejemplo, el tipo de demanda de estos servicios, solo 7 de cada 10 personas consultaron por problemas verdaderamente urgentes, mientras que el resto acudió por situaciones que debieron ser resueltas en condiciones programadas, ambulatorias y en otros niveles de redes que deberían ser garantizados por los aseguradores.Eso mismo puede explicar la gran cantidad de pacientes en las salas de observación, áreas que se convirtieron de manera anormal en extensiones de hospitalización, pues se documentaron permanencias hasta de 15 días aguardando una valoración por medicina especializada o autorizaciones para traslados.Servicios inviablesPero la forma en que las personas esperan también atenta, en un alto porcentaje, contra la dignidad, porque la sobreocupación, que en promedio se ubicó en el 142 por ciento, obliga a que la gente tenga que acomodarse en sillas plásticas y hasta en el suelo.De hecho, uno de cada cinco de los hospitales visitados, además de las carencias condicionadas por la sobreocupación, no contaba con la dotación mínima (recurso humano, infraestructura, capacidad instalada, entre otros), lo que implica el no cumplimiento de los estándares de habilitación. En otras palabras, el 20 por ciento de los servicios de urgencias no deberían estar funcionando, según la norma.Y en aquellos que cumplen los estándares de habilitación, las normas no relacionan la capacidad instalada con el talento humano requerido, lo que quiere decir que algunos servicios, si bien tienen la disponibilidad de los profesionales, no responden adecuadamente a la demanda.Hablando de dotación mínima, el 30 por ciento de las instituciones no tiene servicios sanitarios adecuados en términos de acceso, seguridad e insumos, lo que de por sí ya es una falta grave en áreas que requieren máximas condiciones de higiene, argumenta Dávila.