EEUU advierte a Rusia por su apoyo a Maduro

08-02-20.-El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, anticipó este viernes (07.02.2020) que Rusia "pronto descubrirá” que su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, "ya no será gratuito", y advirtió al gobernante suramericano que debe "decidir qué destino quiere para él mismo y su familia".



"Los rusos pronto descubrirán que su continuo apoyo a Maduro ya no será gratuito", declaró Abrams en una conferencia de prensa en la que señaló que otros "que continúan beneficiándose o apoyando a Maduro deberían tomar precauciones". El funcionario agregó que varias acciones que se adoptarán "en las próximas semanas" mostrarán "la seriedad" de las intenciones de Estados Unidos en Venezuela.



Abrams se refirió igualmente a la visita del ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, a Caracas: "me pregunto qué está diciendo Lavrov a Maduro, y dudo que Lavrov esté felicitando a Maduro por sus acciones en las últimas semanas y meses", expresó y agregó que Rusia "ha ganado" en medio de la crisis venezolana, al indicar que el año pasado "tomó más de 2.000 millones de dólares de Venezuela".



Consultado sobre una supuesta oferta de la Administración de Donald Trump en busca de la salida de Maduro, Abrams subrayó que lo que han dicho desde el año pasado es que quieren su salida de la Presidencia: "él tiene que decidir qué destino quiere para él mismo y su familia", sentenció.



Rusia y Venezuela acuerdan nuevas inversiones "a pesar" de sanciones de EE. UU.



En tanto, Rusia y Venezuela acordaron desarrollar nuevas inversiones y profundizar la cooperación económica y militar "a pesar de las sanciones" que países como Estados Unidos han aprobado en contra del Gobierno de Maduro, informó en Caracas el ministro ruso Lavrov.



"Hemos acordado nuestro camino de trabajo futuro para profundizar nuestra cooperación económica comercial de inversiones y en otras esferas a pesar de las sanciones ilegítimas", anunció Lavrov al término de una reunión con Maduro en el palacio presidencial de Miraflores.

