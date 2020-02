Spektr-M: satélite ruso, promete ¡captar civilizaciones extraterrestres!

Parte del gran observatorio espacial ruso, Spektr-M Credito: twitter/KatineGrey

8 de Febrero - La búsqueda insaciable por respuestas sobre señales de vida en el espacio exterior es cada vez mayor, a medida que se descubren más verdades acerca. Hoy, los investigadores han anunciado el lanzamiento espacial de un satélite ruso futurista para después del año 2027 (aún no tienen fecha específica), con el fin de dedicarse perennemente a la observación de construcciones extraterrestres.



Se trata de un parasol desplegable con mecanismo de despliegue del espejo principal. Las estructuras en forma de paraguas se ensamblaron durante 2014 en ISS Reshetnev con sede en la ciudad siberiana de Zheleznogorsk. Este satélite lleva el nombre de Spektr-M, propuesto con un telescopio espacial criogénico infrarrojo lejano de 10 m por debajo del milímetro. El satélite promete estudiar distintas señales cósmicas, tales como, rayos cósmicos, agujeros negros y hasta materia oscura (un tema de alto interés para los científicos, desde hace décadas).



Existen hipótesis de la existencia de una “megaestructura” que demuestre la civilización extraterrestre, esta hipótesis fue propuesta por el físico Freeman Dyson en 1960 y la construcción tomó el nombre de “esfera de Dyson”. El científico actualmente es profesor emérito en el Institute for Advanced Study (Instituto de estudios avanzados) en Princeton y miembro del Bulletin of the Atomic Scientists (Boletín de los Científicos Atómicos).



El satélite Spektr-M intentará captar esta hipotética construcción extraterrestre, según lo refiere el astrónomo ruso Alexander Panov. "Esas construcciones deben brillar de manera fuerte en el rango infrarrojo si dentro de ellas se mantiene una temperatura adecuada para actividades de seres vivos. Una parte del programa científico del telescopio Spektr-M que se desarrolla en Rusia está orientado a esta tarea", dijo el astrónomo ruso, quien también es jefe del centro científico-cultural SETI en el Consejo de Astronomía en la Academia de Ciencias de Rusia. (palabras citadas por sputniknews.com)