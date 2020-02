El Titanic fue golpeado en 2019 por un submarino pero EEUU lo mantuvo en secreto

07-02-20.-El Titanic fue golpeado accidentalmente por un submarino el año pasado, sin embargo, las autoridades de Estados Unidos mantuvieron el incidente en secreto. El hecho se conoció esta semana luego que The Telegraph diera a conocer documentos que confirman lo ocurrido.El hecho ocurrió en julio de 2019 y según señalan los documentos revelados, la colisión se debió a "corrientes intensas y altamente impredecibles" que hicieron perder el control al piloto del submarino.El responsable fue el sumergible de última generación Triton, propiedad de EYOS Expeditions, una empresa de aventuras con sede en la Isla de Man y que se encontraba explorando el trasatlántico junto a un grupo de científicos de la Universidad de Newcastle.Rob McCallum, líder de la expedición, confirmó que hubo un "contacto" con la embarcación pero aclaró que si hubo algún daño, fue menor. "Intentamos mantenernos alejados del Titanic, pero tuvimos que acercarnos para depositar dos muestras científicas", dijo al medio británico.Este es la primera vez que un submarino colisiona con el Titanic desde que su lugar de naufragio se descubrió en 1985. Además, es fue la primera inmersión en el Titanic en casi 15 años."Accidentalmente hicimos contacto con el Titanic una vez mientras estábamos cerca de la brecha del casco de estribor, una gran parte del casco que sobresale. Luego observamos una mancha roja de óxido en el costado del submarino", señaló McCallum.Sin embargo, aclaró que el sumergible está cubierto de fibra de vidrio blanca por lo que es de un material muy delicado. "Mientras está bajo el agua esencialmente no tiene peso, no es un ariete".