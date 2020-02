Indignación en China por muerte de médico que alertó del coronavirus: "No olvidaremos al Dr. Li"

07-02-20.-La muerte del Dr. Li Wenliang, un joven médico víctima del coronavirus, ha provocado la cólera de una parte de la población en China. Arrestado y luego rehabilitado, Li fue uno de los primeros en revelar la existencia de una epidemia de neumonía viral en el mercado de mariscos de Wuhan a finales de diciembre, reseñó Radio Francia Internacional.“Nunca olvidemos al Dr. Li, el médico que habló de una enfermedad llamada ‘rumor’”, o los hashtags “Queremos libertad de expresión”, tal vez nunca antes las redes sociales han sido tan disonantes, y en todo caso tan poco “armonizadas” en China. Los censores estaban literalmente abrumados por la ira de los usuarios de Internet.La muerte del joven oftalmólogo que alertó tempranamente sobre el virus empezó a circular justo antes de la medianoche, antes de ser oficialmente confirmada a las 2:58 a.m. por el Hospital Central de Wuhan.La muerte del joven oftalmólogo que alertó tempranamente sobre el virus empezó a circular justo antes de la medianoche, antes de ser oficialmente confirmada a las 2:58 a.m. por el Hospital Central de Wuhan.La comisión anticorrupción del partido anunció que había enviado investigadores a Wuhan el viernes. Se podrían tomar sanciones contra los funcionarios locales acusados de intentar silenciar a los denunciantes. No parece que este baste para calmar la indignación.