EEUU: Demócrata Pete Buttigieg gana las primarias demócratas en Iowa

El precandidato demócrata a la presidencia de EE UU Pete Buttigieg Credito: Efe

07-02-20.-El exalcalde Pete Buttigieg se impuso finalmente por un ínfimo margen del 26,2% al 26,1% al senador izquierdista Bernie Sanders en los caucus demócratas de Iowa, EE UU, según informó este jueves el partido tras un caótico y cuestionado recuento que ha durado tres días, reseñó la agencia Efe.



Buttigieg obtuvo 564 delegados estatales frente a los 562 de Sanders, que a su vez recibió 45.826 votos (26,6 %) frente a los 43.195 (25 %) del exalcalde de South Bend (Indiana).



El margen es tan pequeño que los medios estadounidenses no dan como ganador a ninguno de los dos candidatos.



En tercera posición quedó la senadora Elizabeth Warren con 387 delegados (18%), seguida del exvicepresidente Joe Biden con 341 (15,8%) y de la también senadora Amy Klobuchar con 264 (12,3%). Warren obtuvo 34.771 votos, Biden 23.691 y Klobuchar 21.181.



Con estos resultados, el Partido Demócrata de Iowa deberá ahora repartir los 41 delegados que en julio acudirán a la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar en Wisconsin para elegir al candidato que se enfrente al republicano Donald Trump en noviembre.



Tres días caóticos

El Partido Demócrata de Iowa dio de este modo por finalizado un caótico recuento que ha sembrado de dudas todo el proceso.



Durante los tres días que ha durado el recuento tanto Buttigieg -la misma noche electoral con un 0% escrutado- como Sanders este mismo jueves se han declarado ganadores de estas primarias.



El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez, ordenó este jueves una revisión de todas las actas tras el bochornoso recuento, que pese a la demora en ofrecer los resultados contiene decenas de errores, según The New York Times.



"Ya es suficiente. A la luz de los problemas que han surgido en la implementación del plan de selección de delegados para asegurar la confianza pública en los resultados, insto al Partido Demócrata de Iowa a comenzar inmediatamente el recuento", afirmó Perez.



Los candidatos demócratas ya han pasado página de los caucus y están ahora en New Hampshire, que el martes celebrará unas primarias que han cobrado más importancia si cabe tras el fiasco de Iowa.

