Dictadura boliviana detuvo a otro dirigente del MAS

7Feb. 2020 - El diputado por el departamento boliviano de La Paz, Gustavo Torrico, fue detenido este jueves por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de la policía del gobierno de facto. El dirigente pertenece al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, y está acusado de terrorismo, sedición e instigación a delinquir.“No entiendo ni por qué me enmanillan (esposan). Aquí no hay sedición, aquí han aprehendido a un masista y yo voy a seguir siendo masista”, denunció Torrico mientras era detenido.Su arresto se da en el marco de una investigación originada por declaraciones a los medios realizadas el pasado 24 de octubre. En ese momento se refirió a las protestas callejeras contra el gobierno todavía presidido por Morales: “No sé cuántas (madres) están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo”.“Una prueba más del Estado de No Derecho en Bolivia es la ilegal detención de Gustavo Torrico, asambleísta por La Paz. Mi solidaridad con Gustavo y su familia, víctimas del gobierno de facto”, escribió Evo en Twitter.Por otra parte, el domingo pasado la policía impidió por unas horas que dos ex colaboradores de Morales, entre ellos el ex ministro de Minería, César Navarro, abordaran una aeronave rumbo a México, a pesar de contar con un salvoconducto expedido por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.Por su parte, el candidato a presidente masista, Luis Arce, tildó de “lamentable” la persecución política que vienen sufriendo “todos los miembros del MAS-IPSP, organizaciones sociales y ex autoridades del gobierno”. “Realmente repudiable que continúen estas acciones que lo único que hacen es poner en tela de juicio el Estado de derecho que tenemos los bolivianos”, sostuvo.Para graficar el hostigamiento Morales detalló: “Cinco ex ministros y dos ex directores permanecen como rehenes del gobierno de facto en la embajada de México; siguen detenidos el ex ministro Romero, mi secretario (Luis) Solíz, mi apoderada (Patricia) Hermosa, y dirigentes sociales, indígenas y militantes. Exigimos #JusticiaYLibertad, no cometieron delito”.Entre los asilados en la embajada están los ex ministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta, Héctor Arce, Wilma Alanoca y Hugo Moldiz. Además del ex gobernador de Oruro Víctor Vásquez, y el ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), Nicolás Laguna.Ante este escenario el relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, expresó su preocupación sobre “el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política” en Bolivia. Y añadió: “Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”.