Personalidades alemanas lanzan campaña por la liberación de Julian Assange

Julian Assange detenido en Londres

7 de febrero de 2020.- Más de 130 ex ministros, legisladores, periodistas y figuras culturales alemanas lanzaron este jueves una campaña exigiendo la libertad inmediata del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.



En una rueda de prensa en Berlín, el impulsor de la iniciativa es el periodista de investigación Günter Walraff, afirmó que el fundador de WikiLeaks "no puede esperar un juicio en Estados Unidos ni un proceso de extradición en Reino Unido acordes con un Estado de derecho".



Dijo “Instamos al Reino Unido … a liberar a Julian Assange de la custodia inmediatamente para que pueda recuperarse bajo supervisión médica experta y ejercer sus derechos fundamentales sin obstáculos”.



El ex jefe del interior, Gerhard Baum, dijo durante la conferencia de prensa que la petición había sido firmada por socialistas, verdes, liberales y la izquierda, pero solo un miembro del partido conservador gobernante.



También se hizo un llamamiento para que el gobierno alemán se una a la campaña por la liberación de Assange.



Entre los firmantes del llamado se encuentran diez exministros, -entre ellos tres de Justicia, subrayó Walraff-, representantes de partidos políticos, escritores como Elfride Jelinek, Eva Menasse y Eugen Ruge.



Assange pasó siete años en la embajada ecuatoriana en Londres.



Fue expulsado de la embajada el año pasado y se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad en Londres a la espera de un juicio por extradición, que comenzará el 24 de febrero. Un relator de la ONU sobre la tortura dijo que mostraba signos de tortura psicológica prolongada.



Un miembro del equipo legal de Assange que preparaba el caso de extradición le dijo a la agencia de noticias Sputnik el mes pasado que a sus abogados no se les había otorgado el tiempo adecuado con él.