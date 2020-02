Trump es absuelto, pero el caso sobre Ucrania está lejos de cerrarse

El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell durante una conferencia de prensa en el Capitolio, Washington, el miércoles 5 de febrero de 2020 Credito: AP

06 de Febrero - El juicio político contra el presidente Donald Trump se acabó, pero el caso sobre Ucrania está lejos de cerrarse.



El relato completo sobre los acuerdos de Trump con Ucrania, que se derivan en gran parte de asuntos de política exterior emprendidos por el abogado personal del mandatario Rudy Giuliani, continúa sin terminar pese a la absolución de Trump en el Senado el miércoles.



Mientras el presidente lanza su campaña para la reelección, dejando atrás los cargos que pusieron en riesgo su legado, sólo es cuestión de tiempo para que salgan a la luz nuevos detalles, documentos o testigos, incluidas las revelaciones de un libro programado para publicarse y que fue escrito por John Bolton, el exasesor de seguridad nacional del presidente.



El resultado podría ser el comienzo de una larga investigación sin un punto final claro, manteniendo con vida las dudas sobre la conducta del presidente a lo largo de la campaña para las elecciones de noviembre. Es el tipo de secuela prolongada que Trump y sus aliados del Partido Republicano querían evitar cuando rechazaron un largo juicio político.



“Van a salir más cosas todos los días, de hecho, han salido todos los días y todas las semanas”, comentó Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, durante una entrevista el miércoles con The Associated Press.



Schiff, quien encabeza la pesquisa de juicio político, dijo que no se ha tomado ninguna decisión final sobre si emitir una citación a Bolton en la Cámara de Representantes luego de que el Senado votó en contra de escuchar su testimonio.



“La falta de carácter del presidente, su disposición para hacer trampa en las elecciones, no va a parar”, aseveró Schiff. “No va a cambiar, lo que significa que vamos a tener que estar siempre alertas”.



Bolton, que se encontraba con Trump cuando tomó decisiones clave, contará pronto su historia, posiblemente en un testimonio, si los líderes de la Cámara de Representantes deciden citarlo, o lo hará en un libro cuya publicación está prevista para marzo.



Y no sólo es Bolton.



Lev Parnas, un empresario de Florida que afirma haber trabajado para Trump en torno a los acuerdos con Ucrania, ha dicho que está interesado en rendir testimonio ante el Congreso y contar su versión de la historia. Acusado de romper las leyes de financiamiento de campaña el año pasado, ha proporcionado documentos y mensajes a los investigadores del juicio político.



En tanto, miles de páginas de documentos relacionados con Ucrania emergen lentamente en respuesta a demandas interpuestas bajo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Departamento de Justicia reveló en un expediente judicial el fin de semana pasado que tiene 24 correos electrónicos relacionados con Ucrania que no ha presentado.



El representante Eliot Engel, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, dijo que la historia sobre Ucrania “definitivamente no ha terminado”. Su comisión fue una de varias que trabajó en la pesquisa de juicio político.



“Puedo decir que no vamos a dejar el tema de lado”, comentó Engel. “Creo que hay muchas preguntas sin responder que el público estadounidense merece saber”.



El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell reconoció minutos después de la votación que “seguirán las investigaciones” y añadió que “en cierto modo es lo que el Congreso hace”. Sin embargo, los republicanos informaron que es momento de que el Congreso deje el tema atrás.



___



Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker, Alan Fram y Lisa Mascaro contribuyeron a este despacho.