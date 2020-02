(Actualizada) Turquía: Avión se estrella tras aterrizar en aeropuerto de Estambul, hay 1 muerto y 157 heridos

5 de Febrero - Un avión que se estrelló el miércoles al salirse de la pista tras aterrizar en el aeropuerto Sabiha Gökçen de Estambul, en un hecho que dijeron funcionarios turcos, dejó un muero y 157 heridos, según la Agencia Associated Press.

La nave se partió en tres pedazos después de lo que el ministro de Transporte, Mehmet Cahit Turhan, calificó como un aterrizaje brusco. El funcionario destacó que no hubo muertos y agregó que los vuelos que debían aterrizar en Sabiha Gökçen fueron desviados al aeropuerto de Estambul, informó Reuters

El gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, dijo que el avión transportaba 171 pasajeros y seis miembros de la tripulación desde la occidental provincia turca de Esmirna. Los equipos de emergencia trasladaron a los heridos a un hospital, reseña AP.

Imágenes en medios turcos mostraron que el fuselaje del avión, así como una sección cerca de la cola, se había roto. Los pasajeros fueron conducidos mientras la nave yacía en una zona con hierba al lado de la pista.



El ministro de Salud, Fahrettin Koca, dijo que al menos una persona murió y que 157 heridos fueron llevados a varios hospitales. Tres de ellos necesitaban cirugías y otros dos estaban en cuidado intensivo, pero se creía que sus vidas no estaban en peligro.



El avión de la aerolínea de bajo costo Pegasus, con 177 pasajeros y tripulantes a bordo, llegaba al aeropuerto Sabiha Gocken, en Estambul, procedente de la ciudad Izmir, en el occidente de Turquía, cuando tuvo lo que el Ministerio de Transportación describió como “un aterrizaje brusco”.



El gobernador de Estambul, Ali Yerlikaya, dijo que el avión aterrizó entre mal clima, no logró “adherirse a la pista” y patinó unos 50-60 metros (yardas) antes de estrellarse en una zanja desde una altura de unos 30 metros.



“Estamos sumamente tristes... (Pero) estamos muy contentos de haber escapado de un accidente peor”, dijo y agregó que el avión pudo haber estallado en llamas.



El aeropuerto fue cerrado tras el incidente, que ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la tarde hora local (1530 GMT), y los vuelos eran desviados al aeropuerto principal de Estambul.



Una fiscalía abrió una investigación del incidente, informó la agencia de noticias estatal Anadolu.



Un video obtenido por The Associated Press muestra el daño en el avión en un campo adyacente al final de la pista. En el video se ve una lluvia intensa y fuertes vientos, mientras humo sale de uno de los motores y los pasajeros salían del fuselaje hacia las alas de avión y se alejaban del lugar.



El testigo Hasan Eraydin, quien grabó el video, dijo que conducía a casa del trabajo cuando escuchó el estruendo.



“Estábamos a unos 30 metros de distancia... intentamos llegar al lugar para ayudar, pero había una especie de canal en medio y era imposible. Pensamos, ‘Dios quiera que nadie muera’”.



Decenas de rescatistas trabajaban alrededor del fuselaje y la cabina, que se volcó. De acuerdo con el sitio en internet de rastreo de vuelos Flightradar24, se trata de un Boeing 737 de 11 años de antigüedad.



“Estamos al tanto de los reportes de la prensa y reunimos más información”, dijo Peter Pedraza, vocero de Boeing.



Entre los heridos estaban los dos pilotos del avión y su condición era grave, informó la televisora NTV. En una grabación de la comunicación entre los pilotos y control de tráfico aéreo transmitida por NTV, se escucha que informan a los pilotos que vuelos previos reportaron fuertes vientos de cola.



“El accidente ocurrió después de que el avión no pudo desacelerar y se estrelló en un campo al final de la pista”, informó el ministro de Transporte, Mehmet Cahit Turhan, de acuerdo con Anadolu.



Pegasus es una aerolínea de bajo costo de propiedad privada basada en Estambul que tiene 97 rutas, la mayoría en Turquía y destinos en Europa, el Medio Oriente y el centro de Asia. El principal propietario es el multimillonario turco Sevket Sabanci y su familia, que tienen grandes inversiones en el país en sectores tan variados como la inmobiliaria, ropa, clubes de salud y materiales de empaque.



El accidente sucedió un mes después de que otro avión de Pegasus con 164 personas a bordo se saliera de la pista en Estambul en el mismo aeropuerto. No hubo muertos ni lesionados en el incidente del 7 de enero.



___



Por AP, Fraser reportó desde Ankara, Turquía. Carlo Piovano en Londres y David Koenig en Dallas contribuyeron a este despacho.