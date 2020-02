Bolivia: continúa persecución contra Luis Arce, candidato presidencial del MAS

Luis Arce, candidato a la presidencia de Bolivia. Credito: Télam

5 de febrero de 2020.- La persecución del gobierno golpista de Bolivia contra el candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, por un supuesto caso de desfalco continúa pese a las irregularidades en el proceso, señala una nota de Prensa Latina.



En su cuenta Twitter Luis Arce señala: "Denuncio que, una vez más, Rafael Quispe, Dir. del FONDIOC del #GobiernoDeFacto, amenaza con que me hará imputar y encarcelar, instrumentalizando la justicia para proscribir mi candidatura. Exijo garantías para el ejercicio de mis derechos políticos".



Rafael Quispe alegó que el candidato del MAS es autor y partícipe de un presunto desfalco de 100 millones de bolivianos (14 millones 466 mil 530 dólares) destinados a proyectos en el área rural.



Arce regresó al país el 28 de enero procedente de Argentina para iniciar su campaña, inmediatamente fue notificado por el Ministerio Público para declarar por el supuesto delito sin haber realizado el chequeo migratorio.



Respaldado por una gran cantidad de simpatizantes del MAS, al otro día se presentó ante la fiscal Heydi Gil, que negó la existencia de injerencia política en el proceso, aunque admitió las ilegalidades, dijo que fueron subsanadas y se comprometió a que el proceso no será politizado.



Arce dijo "Soy un hombre transparente, vine a declarar porque no tengo nada que ocultar, no soy ningún corrupto, no soy ningún ladrón. Mi equipo de abogados y la propia fiscal notaron las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona. Esto es eminentemente político contra nuestra candidatura del MAS".



La audiencia fue cancelada ante el reclamo de la defensa por las faltas de la firma del fiscal en el documento citatorio y desconocimiento sobre detalles del proceso.