UE se opone a la anexión de parte de Cisjordania por Israel según plan de EEUU

04-02-20.-La Unión Europea expresó este martes su preocupación por la posibilidad de que Israel se anexiones el valle del Jordán y otras partes de Cisjordania, tal y como propone el plan de paz para Oriente Medio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reseñó la agencia Efe.



«Nos preocupan especialmente las declaraciones sobre la perspectiva de anexión del valle del Jordán y otras partes de Cisjordania. En línea con la ley internacional y las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU, la UE no reconoce la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde 1967», indicó el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.



En una declaración en nombre de los Veintisiete, el alto representante comunitario para la Política Exterior aseguró que «los pasos hacia la anexión, si se implementan, no podrían pasar sin respuesta».



Trump desveló el pasado 28 de enero su plan de paz para Oriente Medio, una «solución de dos Estados realista» que favorece los intereses de Israel y ofrece a los palestinos una soberanía limitada sobre su futuro país, al tiempo que deja intactos los asentamientos israelíes.



El plan de Trump, que se topó con el rechazo inmediato de los líderes palestinos, otorgaría a Israel el control íntegro de Jerusalén como capital y le permitiría anexionar el valle del Jordán, que ocupa alrededor del 30 % del territorio palestino de Cisjordania, una posibilidad que la ONU considera ilegal.



«La UE está plenamente comprometida con la asociación transatlántica y los valores y esfuerzos para ayudar a encontrar una solución pacífica al conflicto palestino-israelí», recordó Borrell, quien destacó no obstante el compromiso de la Unión de negociar «una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967».



Añadió que esa solución debe incluir «intercambios equivalentes de tierras» según acuerden las partes, con el Estado de Israel conviviendo «en paz, soberanía y reconocimiento mutuo» con un Estado de Palestina «independiente, democrático, contiguo, soberano y viable».



«La iniciativa estadounidense, tal y como fue presentada el pasado 28 de junio, parte de estos parámetros internacionalmente reconocidos», comentó Borrell.



En cualquier caso, dejó claro que para «construir una paz justa y duradera, los asuntos sobre el estatus final no resueltos deben decidirse a través de negociaciones directas entre las partes».



Especialmente, se refirió a cuestiones relacionadas con las fronteras, el estatus de Jerusalén, la seguridad y la cuestión de los refugiados.



A través del alto representante, la UE instó a ambas partes a volver a implicarse en el proceso de paz y a «abstenerse de cualquier acción unilateral contraria a la ley internacional que pudiera exacerbar las tensiones».



Borrell aseguró que la UE seguirá dando apoyo a «todos los esfuerzos enfocados en revivir un proceso político en línea con la ley internacional», que requiere derechos equitativos y que debe ser aceptable para las dos partes.



«La UE se implicará con ambas partes, con actores en la región y con todos los socios internacionales. En este contexto, la UE reitera su compromiso fundamental con la seguridad de Israel», teniendo en cuenta también «las actuales y emergentes amenazas en la región», concluyó.