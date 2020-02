Caos y confusión en Iowa: Error tecnológico retrasa anuncio de resultado de primarias demócratas

Credito: Efe

04-02-20.-Los votantes acudieron a más de 1.600 colegios, centros comunitarios y otros lugares públicos para los caucus de Iowa, el primer estado en elegir al aspirante que desafiará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre, reseñó la agencia Reuters.



Sin embargo, los demócratas del estado de Iowa retrasaron los resultados para realizar “controles de calidad” tras encontrar “inconsistencias” en la comunicación de los datos de los caucus, lo que provocó la frustración entre los miembros del partido y críticas de los republicanos.



No estaba claro cuándo se publicarían los resultados.



“Además de los sistemas tecnológicos que se utilizan para contabilizar los resultados, también estamos utilizando fotos de los resultados y un rastreo en papel para validar que todos los resultados coinciden y asegurarnos de que tenemos confianza y exactitud en los números que luego comunicamos”, dijo la portavoz del partido en Iowa, Mandy McClure.



Los votantes de Iowa se reunieron para dar su veredicto sobre un plantel de 11 contendientes demócratas encabezados por los favoritos, el senador Bernie Sanders de Vermont y el ex vicepresidente Joe Biden, que han luchado por hacerse con el liderazgo del partido en recientes encuestas de opinión en Iowa.



El republicano Brad Parscale, director de campaña de Trump, lo llamó “colapso del Partido Demócrata”, en Twitter. “Ni siquiera pueden dirigir la asamblea electoral y quieren dirigir el Gobierno. No, gracias”.



Sin embargo, los republicanos de Iowa han tenido también sus propias jornadas caóticas en las asambleas electorales. En la noche de la asamblea electoral de 2012, Mitt Romney fue declarado ganador por ocho votos. Pero el partido dijo dos semanas más tarde que Rick Santorum era el verdadero ganador por un margen de 34 votos.



Iowa, estado mayoritariamente blanco y rural, es la primera prueba en la batalla estado por estado para elegir un candidato demócrata que se enfrente a Trump en las elecciones del 3 de noviembre. Después de más de un año de campaña y más de 800 millones de dólares en gastos, se esperaba que los resultados en Iowa comenzaran a dar respuestas a un partido que intenta desesperadamente averiguar cómo vencer al empresario convertido en presidente.



Los votantes se preguntan si deben apoyar a alguien que apele a los independientes y a los republicanos desafectos, como los moderados Biden, Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar de la vecina Minnesota, o a alguien que dinamice la base izquierdista del partido y atraiga a nuevos votantes, como los progresistas Sanders y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 232 veces.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://lta.reuters.com/)