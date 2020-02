Nueva York: nueva manifestación en el Metro contra aumento del pasaje

Autoridad Metropolitana del Transporte paren la guerra contra los pobres, dice el cartel Credito: Democracy Now

04 de febrero de 2020.- A finales del año 2019 las protestas contra el alza del pasaje en el Metro de New York fueron intensas. Muchos jóvenes evadieron el pago del metro como una manera de enfrentar la medida.



En noviembre un joven afroamericano fue arrestado bajo un supuesto porte de arma, la acción policial fue tan brutal que alrededor de 10 policías se abalanzaron sobre él, a pesar de su manifiesta colaboración para que fuera revisado. Esa acción desmedida desencadenó un protesta en las redes sociales y en las propias estaciones del metro.



El pasado 31 de enero unas 45 personas fueron arrestadas después de que al menos mil neoyorquinos participaran en una protesta contra la vigilancia policial en el metro y el alto costo del transporte público.



La protesta, que fue recibida con una fuerte presencia policial, fue la tercera de este tipo en los últimos meses, tras el anuncio de un plan para añadir 500 agentes de policía a las estaciones de metro de toda la ciudad para reprimir la evasión del pago del boleto, reporta una nota de Democracy Now.



Agregó Democracy Now que los datos de la Autoridad de Tránsito de Nueva York muestran que las personas de color son las más vigiladas por la policía para evitar la evasión del pago del boleto. La ciudad introdujo recientemente un nuevo programa de reducción de tarifas conocido como “Tarifa justa”, pero los críticos dicen que el costo sigue siendo prohibitivo para muchos neoyorquinos de bajos ingresos.