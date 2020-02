Encuesta de Wall Street Journal revela que mayoría de estadounidenses cree que Trump obstruyó investigación sobre Ucrania

03 de febrero de 2020.- Una reciente encuesta realizada por los diarios estadounidenses NBC News y Wall Street Journal editada este 2 de febrero en las ediciones dominicales, arrojó que la mayoría de los votantes cree que Trump abusó de su poder y obstruyó la investigación del Congreso sobre Ucrania, no obstante, el público consultado sigue dividido sobre si esas acciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, justifican su destitución.

Esta encuesta sale a la luz pública en el momento en que el Senado continúa su juicio político contra Trump.

Muchos analistas opinan que esta investigación no tendrá consecuencias para Trump porque los republicanos ya votaron en contra de citar más testigos claves para el caso.

En la encuesta, el 46 por ciento de los votantes registrados dice que Trump debería ser destituido como resultado del juicio político, frente al 49 por ciento que opina que debería permanecer en su cargo, citó HispanTv en su portal.

Los resultados del estudio apuntan a que los votantes demócratas apoyan la destitución de Trump con un 84 por ciento, mientras que los republicanos se oponen con un 91 por ciento.

Otra cifra revela que la mayoría de los votantes, el 52 por ciento, opina que Trump abusó del poder de su cargo al pedirle a un gobierno extranjero que investigue a un oponente político para influir en las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El 41 por ciento no está de acuerdo.

Un 53 por ciento cree que el mandatario obstruyó al Congreso al no cooperar con la investigación de juicio político y ordenar a los empleados de su Administración que no cooperaran con las citaciones del correspondiente comité encargado de las pesquisas. Solo el 37 por ciento dice que Trump no obstruyó al Congreso, detalla el estudio.

La encuesta determinó que el 39 por ciento de los votantes dice que el Senado de Estados Unidos cuenta con suficiente información para tomar una decisión sobre el destino del líder republicano, el 37 por ciento señala que necesita escuchar a testigos adicionales para llegar a una conclusión, y el 22 por ciento de los consultados considera que no tiene suficiente material para opinar.