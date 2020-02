Presidente palestino rompe “todas las relaciones” con Israel y EEUU

01-02-20.-El presidente palestino, Mahmud Abas, anunció el sábado la ruptura de “todas sus relaciones”, incluida la seguridad, de la Autoridad Palestina con Israel y Estados Unidos, en una reunión extraordinaria de la Liga Árabe en El Cairo para analizar el plan de Donald Trump para la región.



“Les informamos que no habrá ningún tipo de relación con ustedes (los israelíes) ni con Estados Unidos, ni siquiera en materia de seguridad, a la luz” del plan estadounidense que “viola los acuerdos de Oslo”, firmados con Israel en 1993, dijo el presidente de la Autoridad Palestina en El Cairo.



Abas, que aseguró que le había enviado el mensaje al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, instó a Israel “a que asuma sus responsabilidades en tanto que potencia ocupante” de los territorios palestinos.



Los palestinos “tienen el derecho de mantener su lucha legítima por medios pacíficos para poner fin a la ocupación”, agregó.



El plan estadounidense, presentado el martes por Trump y que prevé en particular la anexión de partes de la Cisjordania ocupada por Israel, suscitó la aprobación de muchos israelíes pero la indignación de los palestinos.



Entre los numerosos puntos sensibles del proyecto figura la anexión por Israel de las colonias implantadas en Cisjordania ocupada desde 1967, en particular en el valle del Jordán, que debe convertirse en la frontera oriental de Israel.



La ONU considera que las colonias instaladas en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967 son ilegales y buena parte de la comunidad internacional considera que son un gran obstáculo para la paz.



Aunque la colonización de Cisjordania ocupada ha tenido lugar durante todos los gobiernos israelíes desde 1967, se aceleró en los últimos años bajo el impulso de Netanyahu y de su aliado en Washington, Trump.