Ministro de Interior de Perú aseguró que “hay delincuentes enviados por Maduro”

01-02-20.-El ministro de Interior de Perú, Carlos Morán, aseguró durasnte una entrevista al portal Perú21, que ha recibido información de que hay delincuentes venezolanos enviados por Nicolás Maduro.



Se le cuestionó sobre la creación de una policía especial para atrapar a delincuentes venezolanos, a lo que respondió que “la criminalidad va mutando a través de las circunstancias en el tiempo”.



“El Tren de Aragua ha entrado al Perú, es una organización criminal, la más violenta en la región. La incidencia de venezolanos en esta organización es altísima, no la vas a comparar con la migración peruana que se fue a labrar un futuro mejor en la época de los 80, no iban a delinquir. Esta delincuencia internacional viene al Perú a echar raíces para controlar mercados de trata de personas –explotan a sus connacionales–, el proxenetismo, la venta de drogas al menudeo; vienen a ganar mercados a los nacionales. Acá se ha confundido con que vamos a hacer batidas a todos los venezolanos, ¡mentira! Hemos conversado con el embajador Scull y el señor Óscar Pérez, del colectivo de ciudadanos venezolanos residentes en el Perú, y han entendido”, reseñó.



Afirmó que “también estos migrantes venezolanos están siendo extorsionados, amenazados por sus connacionales para que paguen por evitar que sus familiares que están en Venezuela sean víctimas de atentados. Entonces, esta respuesta focalizada ha sido malentendida por gente interesada, que no conoce cómo atender cuando el delito o la actividad criminal va mutando. Esto exige una respuesta de la Policía, que no implica más presupuesto, sino solo crear un departamento dentro de la División de Investigación Criminal para que atienda esta figura delictiva”.



Por otro lado añadió que ha recibido en su despacho “a algunos colectivos venezolanos que han sido amenazados de muerte, dirigentes de la comunidad de inmigrantes que tienen cierta representatividad que me informan que son gente allegada a Maduro que viene para amenazar, hacer panfletos, comunicados, reparten volantes, acusan de traidores a la comunidad venezolana”.



“Acá hay una respuesta concertada de estos grupos, que son delincuentes que vienen a amedrentar en nuestro país a sus propios connacionales”, dijo.



Se le preguntó si eran enviados por el gobierno venezolano, a lo que respondió que “si, según las denuncias, son enviados por Maduro. ¿Cuántos aviones han venido y han regresado a su patria? Hay como tres mil personas que técnicamente han regresado a Venezuela, que entran de forma irregular al país y se van. Tiene cierta coherencia, a raíz de las denuncias que he recibido, que haya presencia de personajes allegados al régimen de Maduro que vienen a amenazar y amedrentar a los dirigentes visibles de la comunidad de Venezuela”.

