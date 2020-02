(VIDEO) George Soros: "Zuckerberg debe ser apartado del liderazgo de Facebook de una forma u otra"

1° Feb. 2020 - El controvertido multimillonario húngaro-estadounidense George Soros ha vuelto a arremeter contra el fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, aseverando que debe ser apartado del control de la empresa.En un artículo de opinión, publicado el 31 de enero en The New York Times, Soros ha aseverado que "la política de Facebook de no exigir la verificación de los hechos en la publicidad política en el 2020 ha abierto la puerta a declaraciones falsas, manipuladas, extremas e incendiarias".El multimillonario también ha señalado que el diseño de esta red social "tiende a ocultar las fuentes de contenido inflamable y falso", "no castiga adecuadamente a quienes difunden información falsa" y "tampoco advierte de manera efectiva a quienes están expuestos a mentiras".En este sentido, Soros ha expresado su "temor de que con la ayuda de Facebook" el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, vuelva a ganar en el 2020.Sabe cómo solucionarloPara evitarlo, el controvertido filántropo ofrece una solución: cambiar el estatus de Facebook y tratarlo no como a un moderador neutral o 'plataforma', sino como un editor para que pueda asumir la responsabilidad del contenido que está publicando.El multimillonario recordó que durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos el pasado 22 de enero, la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, "repitió el cliché desgastado de Silicon Valley de que Facebook está tratando de hacer del mundo un lugar mejor". No obstante, estas son solo palabras, afirma Soros. En el mismo evento el magnate ya acusó a Facebook de cooperar con Trump para favorecer su reelección."Repito y reafirmo mi acusación contra Facebook bajo el liderazgo del señor Zuckerberg y la señora Sandberg. Siguen solo un principio rector: maximizar las ganancias independientemente de las consecuencias", ha reiterado Soros."De una forma u otra, no se les debe dejar el control de Facebook", ha concluido.