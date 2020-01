El viento derribó parte del muro fronterizo "impenetrable, poderoso y enorme" de Trump

31-01-20.-El Muro de Donald Trump no ha aguantado la fuerza del viento. Según han informado medios estadounidenses, un fragmento de la valla fronteriza entre Estados Unidos y México, a la altura de Calexico, ha caído como consecuencia de las fuertes ráfagas del viento.El muro "impenetrable, poderoso, enorme" del que presume habitualmente el presidente norteamericano, no lo ha sido tanto. Los paneles dañados, unos de los más recientes en ser instalados, cayeron del lado mexicano de la frontera por la dureza de las condiciones climatológicas.Carlos Pitones, funcionario del sector de Aduanas y Protección Fronteria en California, explicó que las secciones caídas acababan de ser colocadas sobre una base de cemento; sin embargo, el hormigón aún no se había secado por lo que los paneles no resistieron las ráfagas de 70 kilómetros por hora en esa zona.El incidente no provocó daños materiales ni lesiones personales, gracias, en parte, a que los altos árboles cercanos al muro del lado mexicano pararon la caída. Varias grúas ya están trabajando sobre el terreno para volver a poner en pie el muro fronterizo.El muro sigue siendo uno de los ejes centrales del discurso de Trump. Precisamente ayer el mandatario avivó la polémica al insistir en que México (y no Estados Unidos) pagará por la valla fronteriza.Trump no llegó a repetir durante el acto esa controvertida promesa electoral, pero sí se refirió a su mitin de este martes en Nueva Jersey, donde afirmó que México “pagará muy amablemente por el muro”.