Coronavirus deja su día más mortífero en China: 38 fallecidos este jueves

30-01-20.-China informó este jueves 30 de enero del peor balance de muertos en un día, 38 fallecidos, por el nuevo coronavirus, mientras aumenta la preocupación a nivel mundial con cada vez más contagios, incluyendo tres japoneses que habían sido evacuados del epicentro de la epidemia.



La Organización Mundial de la Salud (OMS), que instó al "mundo entero a actuar", se reunirá este jueves para determinar si la epidemia constituye una emergencia sanitaria internacional.



Desde diciembre, cuando comenzó la epidemia, han fallecido 170 personas. Las últimas 38 perecieron el jueves, el día más mortífero desde que se detectó el brote. Casi todas las muertes se produjeron en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, epicentro de este nuevo patógeno.



El número de pacientes contagiados es de unos 7.700 en China continental, muy por encima de las 5.327 personas infectadas en 2002 y 2003 por el Sras (Síndrome Respiratorio Agudo Severo). Hace casi 20 años este coronavirus dejó un saldo de 774 muertos en el mundo, 349 de ellos en China.



Wuhan, una metrópolis de 11 millones en el centro de China, está en cuarentena y aislada del mundo desde hace una semana, así como casi toda la provincia de Hubei.



Japoneses evacuados contagiados



Estados Unidos y Japón fueron los primeros países en evacuar el miércoles a una parte de sus ciudadanos. En la madrugada del jueves, un avión francés partió también rumbo a Wuhan para repatriar a unas 250 personas.



Otros países tienen previsto dispositivos parecidos: Italia anunció el envío de una avión el jueves, Berlín prevé la evacuación de unos 90 alemanes en "los próximos días" y Canadá también fletará un avión.



Un aparato con británicos a bordo que tenía que salir el jueves de Wuhan no pudo despegar al no tener la autorización de China. El gobierno británico dijo que esperaba poder organizar el regreso "lo antes posible".



De los 195 estadounidenses que llegaron el miércoles a una base militar en California, ninguno presentaba síntomas del virus. Todos permanecerán en aislados durante 72 horas.



En cambio, en Japón, de los 206 repatriados, tres estaban infectados, que se suman a los otros ocho casos ya registrados previamente.



"Una de las tres personas que dieron resultado positivo ya ha desarrollado los síntomas, pero no las otras dos", dijo el ministro de Salud, Katsunobu Kato.



Aunque la gran mayoría de personas contaminadas están en China, hay unos 15 países afectados, con unos 80 casos confirmados.



Además, varias transmisiones entre humanos fueron registradas en tres países, además de China: Alemania, Japón y Vietnam.



"El mundo entero tiene que actuar", advirtió el miércoles Michael Ryan, director del programa de urgencias de la OMS.



En este contexto, gobiernos y empresas están aumentando sus medidas a contrarreloj para intentar frenar la propagación de la epidemia.



Varias compañías aéreas, como British Airways, la alemana Lufthansa, la española Iberia o la indonesia Lion Air, anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia China continental.



Las autoridades de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos desaconsejaron a sus ciudadanos viajar al país. Y el jueves, Rusia anunció que iba a cerrar su frontera con el gigante asiático.



Competiciones suspendidas



Wuhan, en el corazón de la epidemia, lleva días pareciendo una ciudad fantasma. "Es el primer día que salgo desde el inicio de confinamiento. No tenía elección, tenía que comprar comida", dijo el miércoles a la AFP una de las pocas personas que se atrevían a salir a la calle.



En el resto del país, la mayoría de habitantes evitaron ir a los centros comerciales, cines o restaurantes.



Los 56 millones de personas que viven en la zona aislada no pueden salir de la región. Entre ellos hay miles de extranjeros.



En su lucha para frenar la propagación del virus, el gobierno chino prolongó las vacaciones del Año Nuevo lunar hasta el 2 de febrero, con el objetivo de contener los flujos de personas en los transportes.



También anuló varias competiciones deportivas internacionales, como las pruebas del mundial de esquí alpino. El jueves, las autoridades anunciaron el aplazamiento de su temporada 2020 de fútbol.



Más allá del sector aéreo, la epidemia actual suscita "incertidumbres" para el conjunto de las perspectivas económicas mundiales, advirtió por su parte el miércoles el presidente de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.



Grandes empresas como Toyota, IKEA, Starbucks, Tesla, McDonald's y el gigante tecnológico Foxconn decidieron suspender de forma temporal su producción o cerrar sus tiendas en China.