Líder de Palestina hablará en el Consejo de Seguridad de la ONU

Este miércoles se conoció que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, hará una alocución en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para explicar su rechazo al acuerdo de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Israel el martes 28 de enero en una reunión en la Casa Blanca, en la que estuvo presente el primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

30 de enero de 2020.-

El embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansur, dijo a los periodistas que la máxima autoridad de su país, Mahmud Abbas, se dirigirá a los miembros del Consejo de Seguridad en dos semanas, sin especificar la fecha exacta.

Cuando el presidente Trump hizo el anuncio, Abbas calificó al plan de paz en Medio Oriente como una conspiración y dijo que los derechos de su pueblo "no están en venta. Jerusalén no está a la venta. Y su acuerdo no pasará".

Mansur pidió observar detenidamente el texto de la propuesta del acuerdo y advirtió que en dicho documento no aparece ninguna mención a que el estado palestino sea soberano.

Criticó el documento y argumentó: "La soberanía es para Israel. Para palestina es un asunto importante, pero no se menciona el término soberanía".

El embajador sostuvo que un posible regreso de los refugiados a los territorios ocupados no incluye el derecho a regresar sin la autorización emanada del gobierno de Israel.

El diplomático palestino se quejó de la determinación de que el Muro de los lamentos quede en territorio israelí, ya que ese aspecto perjudica a sus ciudadanos porque el territorio está dividido y se imponen horarios para las celebraciones y los rezos de los judíos.

Mansur comentó que su equipo ha trabajado para presentar propuestas al proyecto de resolución a fin de que esté listo a la hora de la llegada del premier israelí Benjamín Netanyahu.