China exige disculpas a diario danés por caricatura de su pabellón nacional con dibujos que asemejan el coronavirus

imagen satírica de la bandera china Credito: Web

28-01-20.- China ha exigido que un importante diario danés ofrezca disculpas por publicar una caricatura sobre el brote de un nuevo virus. Se trata del Jyllands-Posten, el mismo diario que en 2005 provocó la ira de los musulmanes en el mundo al publicar una caricatura del profeta Mahoma, reseñó la agencia AP.



El director del diario, Jacob Nybroe, dijo que la intención de la caricatura de la bandera china con dibujos que asemejan virus en el lugar donde van las estrellas no era “mofarse ni ridiculizar a China”.



La embajada china en Copenhague expresó su “fuerte indignación” y dijo que la caricatura publicada el lunes “es un insulto a China”. Sostuvo en un comunicado que el dibujo “cruzó el fondo de la sociedad civilizada y la frontera ética de la libertad de expresión, y ofende la conciencia humana”.



Nybroe dijo que el diario “no puede ofrecer disculpas por algo que no creemos que está mal... Por lo que puedo determinar, hay aquí dos tipos de comprensión cultural”.



La primera ministra danesa Mette Frederiksen dijo que la libertad de expresión en Dinamarca incluye las caricaturas.



“En Dinamarca tenemos una tradición muy, muy fuerte no solo de libertad de expresión sino también de dibujos satíricos, y la tendremos también en el futuro”, dijo Frederiksen. Es una posición conocida de Dinamarca y no la cambiaremos”.



China ha confirmado más de 4.500 casos del nuevo coronavirus y un centenar de muertes, principalmente en la ciudad central de Wuhan, donde se detectó el brote en diciembre.



En septiembre de 2005, Jyllands-Posten publicó 12 caricaturas del profeta Mahoma. Esto provocó la indignación de los musulmanes, quienes consideran que cualquier representación de Mahoma es blasfema, y causó protestas en algunos casos violentas.



La publicación de las caricaturas no violó las leyes danesas.