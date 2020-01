España sobre el viaje de Delcy Rodríguez: "Lo que el ministro Ábalos hizo fue evitar una crisis diplomática”

Credito: Web

28-01-20.-El Gobierno español aseguró este martes que las explicaciones iniciales sobre el encuentro entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, fueron reducidas por la “discreción diplomática”, reseñó la agencia Efe.



Ábalos dio inicialmente “una versión reducida” de su encuentro con Rodríguez en el aeropuerto de Madrid porque “los asuntos diplomáticos se llevan con discreción” y se “consiguió resolver una crisis diplomática sin efectos secundarios”, afirmó hoy en rueda de prensa la ministra portavoz, María Jesús Montero.



El breve encuentro tuvo lugar el pasado domingo 19, aunque no se conoció hasta cuatro días después, y generó una tormenta política en España porque Rodríguez tiene prohibida su entrada en la Unión Europea debido a las sanciones comunitarias al régimen de Caracas.



Tras filtrarse el encuentro en un medio digital, Ábalos dio varias versiones del encuentro hasta que el pasado domingo aclaró en una entrevista televisiva que se vio con Rodríguez durante 20 o 25 minutos, pero que no fue “ninguna reunión”.



“Lo que Ábalos hizo es evitar una crisis diplomática y no perjudicar al conjunto del país; en nada hubiera beneficiado un conflicto diplomático, y España se hubiera visto concernida”, destacó Montero tras la reunión del Consejo de Ministros.



Añadió que, dado que la vicepresidenta venezolana no pisó suelo español, “se cumplió a rajatabla con las instrucciones marcadas” por la UE para la aplicación de las sanciones acordadas contra dirigentes del Gobierno de Nicolás Maduro.



Montero recalcó que las autoridades españolas se enteraron de la presencia de Rodríguez en el avión privado cuando este ya se encontraba volando hacia España.



“En el momento que se conoce que esta persona iba en este vuelo, las autoridades tomaron las medidas correspondientes para impedir la entrada de esta persona en territorio español, y el señor Ábalos hizo una gestión diplomática para reiterarle a la señora Rodríguez que no podía entrar en territorio español, como finalmente no ocurrió”, subrayó la ministra.



La embajada venezolana en Madrid informó al departamento de Protocolo del Ministerio de Exteriores que Delcy Rodríguez se encontraba a bordo del avión cuando aún quedaban unas cuatro horas de vuelo para llegar a España.



Por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en unas declaraciones en la isla de Mallorca que la vicepresidenta venezolana “no ha pisado suelo de la Unión Europea“