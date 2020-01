Argentina: dirigente peronista Jorge Rachid se lanza a huelga de hambre por la liberación de los presos políticos

28 de enero de 2020.- Esta conversación apresurada la grabamos en el café Spiga de México y Entre Ríos. Contiene la carga de un hombre que vive contra el tiempo bajo el peso de sus compromisos sociales y su comprensión intelectual del momento del mundo.

Su rol de médico especialista le confiere un espacio particular en la defensa de los presos de Macri, quienes por la sola condición de ser kirchneristas o peronistas, terminaron en celdas del sistema carcelario argentino. Todos son presos sin sentencia, es decir, por razones determinadas por la ideología o sus posiciones políticas en el último gobierno de Cristina Fernández. bajo una orden política del Ejecutivo al Poder Judicial, basado en la doctrina perversa de un juez llamado Irurzun quien decidió cambiar con estos presos, lo sólo un régimen militar se atrevió con la fuerza de la armas.



El doctor, y dirigente peronista Jorge Rachid ha decidido hacer una huelga de hambre junto a otros dos militantes, para exigir la inmediata liberación de todos los presos que permanecen condenados al ostracismo sin la Sentencia de un Tribunal.



La única mujer presa es Milagro Salas. La dirigente social de Jujuy, cuyas condiciones de cárcel en uno mugriento calabozo de Jujuy, dañaron su salud, como ocurrió con el dirigente Luis D´Lía y el ex ministro Julio De Vido. Bajo las mismas condiciones, el ex canciller Héctor Timerman fue llevado a una muerte reciente que podía evitarse. Pero el régimen de Macri y Patricia Bullrich lo querían muerto, como un adelanto simbólico de lo que deseaban para el proyecto político y las políticas sociales que representan los condenados.



Jorge Rachid es autor de tres libros reconocidos, uno El Peronismo pendiente, dos El genocidio neoliberal de fin de siglo y el más reciente llamado Sin Mordaza, presentado en el Instituto Patria el año pasado. Además de un médido sanitarista con una trayectoria de más de medio siglo por los más diversos espacios públicos y privados. Rachid decidió ser en 2016 el médico personal de Milagros Salas, por lo que viaja con frecuencia a la cárcel de Jujuy donde la mantienen condenada sin Sentencia.



Jorge Rachid ¿Como surge la idea de hacer una huelga de hambre y por qué?

Jorge Rachid La idea surge después de cuatro años y pico de estar atendiendo a los compañeros y a Milagros Salas y al resto de los compañeros de Jujuy, que son más de 20. Luego se agregaron Luis D´Lía y los presos de acá y ante el agotamiento de todas las herramientas políticas, legales y jurídicas frente a esta arbitrariedad. En el caso de Jujuy es doblemente agravada por la cárcel como la de Alto Comedero, como en el caso de las mujeres tienen un régimen especial, en la que fueron sometidas a torturas psicológicas y físicas en estos cuatro años. En el caso de Milagros fue más grave. Cuando accedieron a cumplir la orden la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le crearon un campo de concentración propio a unos treinta kilómetros de Jujuy, con alambrado de púa, perros y guardias permanentes del Cuerpo de Gendarmería. Esta situación de inequidad que en medicina la llamamos "epidemiología crítica", porque son las determinaciones sociales que invaden e impactan fuertemente en la salud, desde los cambios climáticos hasta las situaciones de estrés y una de las condiciones que más afecta es la pérdida de la libertad y la cárcel.



ADN ¿Quiénes te acompañan en esta acción?

Jorge Rachid Esta es una acción colectiva, de un espacio político, sindical y social que se llama Primero la Patria, que incluye a la Corriente Federal de Trabajadores, a la CTA y al conjunto de técnicos y profesionales de actividad territorial, que participó como una de las seis patas del proyecto político de Alberto Fernández en la UMET, cuando se formaron los equipos técnicos, la Fundación Cafiero, el PJ, el Instituto Patria, el Grupo Callao, todas participaron en la elaboración de las propuestas de gobierno, muchas de las cuales se están llevando a cabo actualmente, o sea, es una acción colectiva que ha sido avalada por muchos movimientos sociales y políticos, además de organizaciones de derechos humanos. Nos vamos a reunir este jueves para los detalles finales del aspecto organizativo, que ya cuenta con el permiso correspondiente del Gobierno Nacional.



ADN ¿Cuántos compañeros y compañeras van a hacer la huelga de hambre?

Jorge Rachid Tres, por ahora tres. Como médico tuve que rechazar a unos cuantos voluntarios y voluntarias, por razones de salud. Había mucha gente predispuesta a participar, pero hicimos una selección y nos pareció que entre tres y cinco era suficiente para arrancar, basados en la solidaridad y adhesión de tantas organizaciones. Entre ellas destaco a los compañeros de la Tupac, la organización de Milagro Salas, tanto que uno de los compañeros que hará la huelga conmigo es Héctor que viene de Jujuy.



ADN ¿Dónde va a ser la huelga de hambre, en cuál lugr físico y por qué ese lugar?

Jorge Rachid El lugar físico tiene que ver con la decisión política, es buena tu pregunta porque nosotros creemos que este gobierno recibió tres herencias muy difíciles de resolver. La primera de ellas es la deuda externa, que está enfrentando como puede frente a una crisis terminal por endeudamiento, la pérdida de la soberanía y los saqueos de los organismos internacionales. La segunda es la catástrofe social del hambre de los chicos que alcanza al 52%, de los jubilados, de los endeudados, de las Pymes que están quebradas. Hemos aplaudido lo que se ha comenzado a hacer por este oficialismo, somos parte de este oficialismo, con mucha decisión. Pero la tercera herencia recibida no la puede enfrentar es la pérdida absoluta del servicio de justicia, por la destrucción del servicio de justicia que permitió la muerte anticipada de Jorge Timerman, de los ocultamiento de los asesinatos de Nahuel y Santiago Maldonado, que permitió la locura de Jujuy en la que todos los compañeros detenidos, en especial las mujeres, no eran más que personas de manos callosas, eran albañiles que fueron a buscar al banco la plata para pagar las quincenas y firmar el retiro de la plara, y este fue presentado por los canales de televisión como un delito. Y yo le pregunto a las argentina y argentinos, ¿Cómo se hace para pagar las quincenas de 30 mil trabajadores en Pumamarca, en Tilcara, en la Quiaca, en Palpalá…



ADN … donde el sistema bancario no es el de la Capital Federal

Jorge Rachid …No existe!, directamente no existe. Entonces la huelga la vamos a hacer frente a los tribunales en la Calle Talcahuano, porque ahí se aloja la Corte Suprema de Justicia, absolutamente indiferente, que hasta permitió la infiltración de los servicios de información



ADN ¿Y que organizaciones políticas acompañan la medida?

Jorge Rachid Mirá, la Tupac es una de ellas, está invitado el movimiento argentino que se referencia con Mempo Giardienelli, la Liga de los Derechos Humanos, el Instituto Sampay, la Cámpora, Kolina y otros, no importa si son peronista o no son peronistas… Esta es una causa común porque sin Justicia no hay República y sin República no hay Democracia, es uno de los pilares de la institucionalidad, esto que ha pasado en Argentina es un atropello a la democracia y en el caso de los presos políticos a quienes todo el mundo les pide paciencia después de cuatro años y medio de venir soportando... (ADN) … esa paciencia… (JR) …claro. Se pensaba que este gobierno lo podía solucionar a cualquier costa y nosotros sabemos que esto está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no está en manos del gobierno.



ADN ¿Por qué no?

Jorge Rachid NO, porque el Gobierno tendría que inmiscuirse en el sistema judicial.



ADN O mediante un Decreto especial

Jorge Rachid O por una Ley de Amnistía. El juicio debe ser declarado Nulo



ADN Y eso solo lo puede hacer la Corte.

Jorge Rachid Exactamente



ADN Entonces el pedido de la huelga es directamente a la Corte Suprema de Jusiticia

Jorge Rachid Si, direccionado a la Corte Suprema de Justicia. Hablar con adn es lo último que hago. Yo a partir de la huelga no hablo más. Para eso se quedan encarados dos voceros, el abogado y político Tomás Pérez Bodria y Ana Lorenzo, que comunicarán cada día los avances y retrocesos que esto significa. Hemos recibido mucha solidaridad, pero yo les pido a los medios que vayan a hacerle notas a los presos, a los familiares para que se vez como se han destruido familias y como se ha destruido la salud de estos compañeros y compañeras. Por eso, yo como médico encabezo esta acción de protesta y reclamo.



ADN ¿Dónde será esta reunión preparatoria de la huelga?

Jorge Rachid En el Sindicato de Farmacia en la calle Rincón 1044