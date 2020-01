(VIDEO) Javier Couso a Al Mayadeen: “EEUU no perdona la resistencia de los pueblos”

28 de enero de 2020.- En entrevista exclusiva para Al Mayadeen, el español Javier Couso, exeurodiputado y quien también fuera vicepresidente de la comisión de relaciones exteriores del Parlamento Europeo; evocó el minuto de aplauso en homenaje al general iraní Qasem Soleimani, que tuvo lugar durante el Foro antimperialista en Venezuela.

Sobre el impacto de la acción perpetrada por Estados Unidos (EE.UU.) y la respuesta iraní expresó: "Ya el conjunto de la izquierda antimperialista y los movimientos contra la guerra, está entendiendo lo que suponen los ataques contra Iraq, no tanto la adhesión ideológica o no, sino simplemente el derecho de las naciones soberanas a existir y coexistir en el marco del derecho internacional."

"Supone además una escalada gravísima", señaló. "Es un claro crimen de guerra, porque además se ataca a un militar. Que no se esconde. Por engaños le hicieron estar en Iraq, que no tiene la capacidad antiaérea que tiene Irán y Siria".

El militante político apuntó sobre el hecho de que "sabía (EE.UU.) perfectamente que en Iraq podía asesinarlo. Y es traspasar una línea roja, porque es matar a una persona que ha contribuido muchísimo a acabar con el terrorismo.

"Una persona muy querida por las poblaciones que han sufrido el azote del terrorismo, que también apoyó desde primera hora a la República Árabe-Siria."

Couso, quien se mostró convencido de que con el martirio de Soleimani el imperialismo "pretendía acabar con la resistencia no solo de Irán", dijo: "Querían matar todo ese eje de la resistencia que lo compone también el Líbano, los iraquíes; pero no lo han conseguido. Incluso amenazan a su segundo, por medio de filtraciones se ha conocido".

"Les salió mal, no han acabado con la idea", recalcó.

El principio del Fin

"Es algo que se repite, cuando un presidente estadounidense se acerca a una elección o tiene un problema como el que tiene ahora Trump con el impeachment, realiza una acción de este tipo; ordena un ataque."

Couso se refirió a la magnitud del ataque y señaló que tales acciones se corresponden a "un intento de Trump de ganarse el favor en medio del impeachment".

Asimismo apuntó: "Lo curioso es que hemos estado bajo una guerra de grandes dimensiones. Hay que felicitar a Irán, por su contención, por su paciencia. Hizo un ataque milimétrico que es un aviso, no hubo bajas en la parte estadounidense. Curiosamente no contestaron los estadounidenses.

"Irán ya ha dicho: esto es una política a largo plazo para expulsar a la presencia ocupante de EE.UU. en esa parte del mundo.

"Esa acción de Donald Trump marca el principio del fin de la presencia de EE.UU. en Iraq", recalcó el político español.

Couso recordó a su hermano asesinado en Iraq por los estadounidenses, y reconoció la dimensión humana y social de los pueblos árabes: "conozco Iraq, Irán y Siria (…) He estado con la resistencia patriótica iraquí y sé que los pueblos árabes tienen una dimensión del tiempo que no entienden los estadounidenses ni los occidentales".

"Será un largo recorrido, será lento, pero van a cumplir", acotó.

Sobre la percepción de los gobernantes norteamericanos con respecto a Medio Oriente refirió que no entienden "que los pueblos traten de defender su forma de vida, sus naciones, su cosmovisión. Se creen que pueden llegar allí e imponer lo suyo."

"Hay un intento de controlar las fuentes de energía. Todo el intento de EE.UU. para reordenar esa zona, es eso."

Conspirar contra Venezuela: un negocio

Sobre el interés de Estados Unidos en Venezuela y los constantes ataques contra esa nación, Couso señaló como foco de interés el petróleo: "por eso quieren acabar con Venezuela".

Además refirió: "aunque no solo son razones energéticas"; haciendo alusión a otros beneficios que motivan a Trump a querer apoderarse del que han denominado su patio trasero.

Sobre el proceso de elecciones en Venezuela recordó haber tenido una experiencia vivencial como observador electoral. Narró que preguntó a la posición si había podido votar, y la respuesta fue que sí; "un ejemplo de democracia" que llevó al parlamento europeo y le costó haber sido castigado: "la verdad no es lo que les interesa", sentenció.

Refiriéndose a la gira del "autoproclamado" Juan Guaidó por Europa dijo sentirse escéptico, aunque esperanzado en un cambio, ya que los españoles están descubriendo a una oposición venezolana a la que "un amigo catalogó como fascista".

"Esa gente no se imagina lo que es la guerra, son unos inconscientes y no son patriotas. Ojalá emerja una oposición patriótica que respete al otro e intente ganar en buena lid. Cuando pierda lo acepte y cuando gane, dé la oportunidad de que haya un cambio, sin que manden a asesinar al otro".

Refiriéndose a Guaidó dijo: "Él está llamando al terrorismo, está llamando a una intervención militar. En mi país, a alguien que le paga una potencia extranjera para subvertir el orden constitucional tiene más de veinte años de prisión, y en la mayoría de los países del mundo".

Sobre el hecho de que Venezuela sea constantemente catalogada como una dictadura agregó: "Y tanto que es una dictadura!!! Este señor -(refiriéndose a Guaidó)- todavía no está detenido. Es curiosa esa dictadura. En España estaría condenado ya a treinta años".

Hizbullah es un factor de Resistencia

Sobre Hizbullah dijo que no se trata de terroristas como intentan hacer creer: "no es un grupo terrorista, no es un grupo que haya actuado fuera del Líbano, o fuera de contextos de guerra en el cual el Derecho Internacional amerita que pueda haber una Resistencia legítima.

"Hizbullah forma parte del gobierno del Líbano, tiene ministros en el gobierno libanés, habla con otros gobiernos, entonces querer vender esa idea es un falso positivo.

"Es un grupo legal, formando parte del gobierno y militar. En el Líbano no están juzgados como terroristas y en Iraq son una milicia que van de la mano con el ejército y el gobierno."

TeleSur es una fuente de verdad

Sobre el más reciente ataque contra TeleSur expresó: "es una fuente de verdad, lo ha sido en Bolivia, en Ecuador, y lo está siendo en Chile. Les está haciendo daño, porque antes ellos tenían el control de la información, tenían CNN…"

"Lo que intentan es algo que se pueda vender periodísticamente para ganar la opinión pública y tienen la colaboración de la mayoría de las trasnacionales."

Asimismo se refirió al ataque dirigido por el gobierno norteamericano contra las izquierdas en el mundo.

"EE.UU. no perdona la resistencia de los pueblos", sentenció.