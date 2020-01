Palestinos amenazan con retirarse de acuerdos de Oslo si Trump anuncia plan para Oriente Medio

Credito: AFP

27-01-20.- Los palestinos aseguran que se retirarán de los Acuerdos de Oslo, que enmarcan sus relaciones con Israel, si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue adelante con su plan de paz en Oriente Medio, considerado "histórico" por Israel, reseñó la agencia AFP.



Si Trump anuncia su plan, según lo programado para el martes, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se reserva el derecho a "retirarse del acuerdo provisional" (nombre de los resultados concretos) de las críticas de Oslo, dijo el secretario general de la OLP, Saeb Erekat, informó AFP.



Según el acuerdo provisional de Oslo II, de septiembre de 1995, entre la OLP e Israel, Cisjordania quedaba dividida en tres zonas: A, bajo control civil y de seguridad palestino, B, bajo control civil palestino y de seguridad israelí y C, bajo control civil y de seguridad israelí.



Este acuerdo provisional finalizó en 1999, pero desde entonces ha sido renovado tácitamente por las dos partes.



Para Erekat, el plan estadounidense "transformará la ocupación temporal en ocupación permanente".



El plan de paz para Oriente Medio del presidente Donald Trump "está condenado al fracaso", dijo por su parte en un comunicado Ismail Haniyeh, líder de Hamas, el movimiento gobernante en la Franja de Gaza, el enclave diminuto palestino con dos millones de habitantes .



El movimiento islamista también solicitó conversaciones en El Cairo con las otras "facciones palestinas", incluido Al Fatah del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas --que gobierna Cisjordania ocupada--, para coordinar la reacción al plan estadounidense.



Poco después de su declaración, declaró el lanzamiento de un cohete desde Gaza hacia Israel, según el ejército israelí, que anunció que había respondido.



"Ningún palestino" lo apoya



El primer ministro Benjamin Netanyahu y su rival político Benny Gantz viajaron este domingo hacia Washington, donde tienen previsto reunirse con el presidente Trump el lunes para discutir el plan.



Los palestinos que no fueron invitados a estas discusiones y criticaron a Estados Unidos por haber reconocido, bajo el gobierno de Trump, a Jerusalén como la capital de Israel, y por haber defendido la presencia de asentamientos israelíes --contrarios al derecho internacional-- en los Territorios Ocupados.



La colonización por Israel de Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ha continuado bajo todos los gobiernos israelíes desde 1967, pero se ha acelerado en los últimos años desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, una clave aliada de Netanyahu quien lo describió este fin de semana como "el mejor amigo que Israel ha tenido".



"Desde hace tres años, hablo con el presidente Trump y su equipo de nuestras necesidades en cuestiones de seguridad... En todas las conversaciones, me han escuchado atentamente en la Casa Blanca (al tratar) sobre las necesidades existenciales de Israel. Marcho a Washington... con la esperanza de que puedan hacer Historia ", específicamente.



"Una oportunidad así solo se presenta una vez en la historia y no podemos perderla", agregó el primer ministro, que estará acompañado en Washington de dirigentes de las colonias judías de Cisjordania.



Según los palestinos, el plan estadounidense comprende la anexión por Israel del Valle del Jordán, vasta zona estratégica de Cisjordania y de colonias en territorios palestinos, así como el reconocimiento oficial de Jerusalén como capital indivisible de Israel.



"La administración estadounidense no tiene un solo palestino favorable", este es un plan, insistió el ministerio de Relaciones Exteriores palestino.



¿Ayuda de Trump a Bibi?



Estados Unidos presentó en junio las grandes líneas económicas de su plan, que tenían unos 50.000 millones de dólares en inversiones internacionales en los Territorios palestinos y los países árabes vecinos en un plazo de diez años. Sin embargo, los detalles concretos de este proyecto son objeto de especulación.



Sin embargo, Gantz confirmó este fin de semana que los conoce.



"Les puedo informar que el 'plan de paz'​... marcará la historia como un jalón importante que permitirá a los diferentes actores de Oriente Medio avanzar, con un acuerdo regional histórico", Gantz, quien se reunirá con el presidente estadounidense el lunes para regresar a Israel el martes.



Un detalle que no ha escapado a la prensa israelí, ya que un comité parlamentario comenzará a discutir el martes la demanda para despojar de la inmunidad a Netanyahu, acusado de corrupción en una serie de asuntos, un dosier clave para su supervivencia política.



"Esto no es un plan de Trump, sino un complot Bibi-Trump", el crítico político Ben Dror Yemini, en el diario Yediot Ahraonot, en referencia al apodo de Netanyahu, 'Bibi'. "Se trata de una nueva estratagema para permitir a Netanyahu escapar a la presión (mediática) ligada a las audiencias" con el comité parlamentario, asegura.



En este contexto, algunos analistas se preguntan sobre el apoyo internacional, sobre todo europeo, a esta iniciativa estadounidense.